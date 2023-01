Es Sebastián Urquieta un capitalino con el corazón enraizado en territorio chihuahuense

Aunque nacido en la Ciudad de México, Chihuahua es una tierra que no le es desconocida al joven cantante Sebastián Urquieta. “Uno de mis platillos favoritos es un guiso que mi mamá (la cantante deliciense Carmen Cardenal) prepara con carne seca y papas; además aquí tengo familia que visito cada año, y quizà me dé una vuelta próximamente para presentar mi nuevo material”, comenta.

De esto último, además de la realización de tres videos y hasta del “gusanito” de la actuación platica este joven talento emergente, quien se declara de forma espontánea como “chihuahuense de corazón”, por lo anteriormente descrito.

“En estos momentos estoy metido de lleno en la (pre) producción de lo que será mi nuevo material, y aunque no puedo dar muchos detalles al respecto, sí puedo decir que manejaré un género distinto al que me dio a conocer (vernáculo). Es una propuesta de dance pop muy digerible”. Adelanta.

De manera paralela a las melodías, dice estar trabajando en tres videos de sendos sencillos de ese próximo álbum, y anuncia que los tendrá listos para finales de marzo, fecha en la que saldrá a una minigira para dar a conocer el material. De momento sólo contempla el sur (la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca), pero no descarta venir a Chihuahua porque, reitera, “le tengo mucho cariño”.

“Soy una persona a la que no le gustan las rutinas, y menos quedarse estancado musicalmente”, menciona acerca del (para muchos) inesperado cambio de género. “Creo que debemos experimentar cosas nuevas y no me siento el único en el gremio”, añade, ejemplificando con Luis Miguel en un camino inverso al suyo.

No obstante, aclara que lo anterior no significa que deje de lado el género ranchero. “Me fue muy bien con él (y su primer disco, lanzado el año pasado)”, expresa, enumerando el concierto del Día de Muertos ofrecido en el consulado de El Paso, o los muchos videos que existen en las redes vistiendo incluso hasta de charro e interpretando música mexicana.

A propósito de redes, lo puedes encontrar en Facebook como Sebastián Urquieta y en Instagram en @soysebastianurquieta. “Los invito para que conozcan mi material”, exhorta, dando el mérito de cada una de sus acciones (hasta en la aparentemente simple grabación de un video casero) a todo un equipo muy profesional que está detrás de él.

Siendo también vástago del cineasta capitalino José Luis Urquieta, Sebastián no se cierra a la actuación. “Me encantaría desempeñarme delante de una cámara de cine o televisión, y formar parte del elenco de una película o serie. La música no está peleada con el séptimo arte y es algo que tengo muchas ganas de hacer”, finaliza.