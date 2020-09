Gonzalo Martínez de estreno

Con sólo 20 años, Gonzalo Martínez ya anda en el ruedo, empezando su carrera con el pie derecho con el tema “De ti aprendí” y el próximo 11 de septiembre estrenará “El Zalo”.

“El gusto por la música lo agarré desde los nueve años con la guitarra. A los 12-13 me di cuenta que me gustaba cantar, pero era muy penoso. Después me fui desenvolviendo, hasta los 18-19 empecé a componer y me entró la espinita de grabar”, contó a Gossip el cantante sonorense.

La oportunidad se le abrió en Monterrey, donde grabó su primer sencillo y le fue muy bien.

El Zalo admitió que fuera de las presentaciones en vivo que no ha podido hacer, ha sabido aprovechar el tiempo.

“He compuesto 21 canciones, hemos grabado cinco, vamos a empezar con el disco. En redes sociales le metimos también duro grabando cóvers, hemos manejado la promo por el lado digital, videollamadas, todo con las nuevas normas”.

El tema que estrenará la próxima semana “es un corrido que habla sobre mí, de dónde vengo, cómo soy, las enseñanzas de mis papás, las personas que me han apoyado. Más adelante vienen los siguientes sencillos antes que termine el año para lanzar el disco”.

Gonzalo expresó a quiénes admira en tres rubros, “en la composición a José Esparza y Cuitla Vega, me animé a cantar viendo sus videos; en la voz a Christian Nodal, es uno de mis ídolos; y en género, me crié escuchando la música de Intocable, Pesado y Sergio Vega”.

Y fuera de su género considera a Leonel García una persona muy preparada musicalmente y un maestro de la composición.

En octubre sale el tercer sencillo de Zalo, “Se te hace fácil”, también de su autoría, en noviembre el cuarto y el plan es sacar el disco en enero de 2021, “espero que para entonces ya podamos hacer presentaciones en vivo”.

Gonzalo toca guitarra, requinto, está aprendiendo piano y su sueño frustrado es el acordeón.

Gonzalo Martínez

“Si ahorita me está yendo bien es por la gente que me está apoyando, me están cumpliendo un sueño y para mí es ganancia”.













