Jay de la Cueva inicia un nuevo camino “sexy” y “atemporal” como solista

A Jay de la Cueva le gustan las primeras veces, y con más de 30 años de carrera artística y 46 años de edad, está experimentando una serie de primeras veces al iniciar su etapa como solista, que arrancó formalmente a finales de marzo con el lanzamiento de un disco que lleva su nombre.

“Estoy comprometido con esta música y llevarla hasta sus últimas consecuencias”, explica en entrevista con El Sol de México. “Es la primera vez que saco un disco bajo mi nombre, y aquí estoy para trabajarlo”.

Argentina y Francia fueron dos de los países donde escribió parte de los 11 temas que conforman este disco. Sus objetivos al concebirlo eran simplemente sorprenderse y “poner reglas al juego”, desde el inicio descartó tener colaboraciones.

Espera haber logrado un sonido “sexy”, que se vuelva parte del soundtrack de la vida de los fans, tal como ha sucedido con los éxitos que lanzó a su paso por distintas bandas de rock.

“Estoy haciendo una música atemporal, se pudo haber hecho en 1971 o en el 2030. No estoy haciendo música en tendencia, no es mi objetivo. Pero este álbum no tiene ninguna concesión, resuena con mi corazón con la intención de resonar en millones de corazones”.

El cantante, quién fue parte de agrupaciones como Microchips, Fobia, Titán y Moderatto, quienes se despidieron de los escenarios el pasado 23 de marzo en el Palacio de los Deportes, explicó que para este disco evitó tomar opiniones externas, pues deseaba que el resultado fuera cien por ciento suyo.

Sin embargo asegura que pese a saber estar solo, también le gusta tener cómplices en cada etapa de su carrera, e incluso revela que se ha topado con colegas que creen en sus proyectos aún más que él mismo.

Jay de la Cueva lanza el sencillo "Tokyo" / Ivone Rodríguez | El Sol de México

Por ello busca rodearse de amigos que lo ayuden a crecer en esta etapa en solitario. “Estoy buscando armar el club o la pandilla, porque soy hijo único y siempre he buscado este sentido de pertenencia, se siente muy bonito. Antes pensaba por qué uno tiene que pertenecer a algo, pero a mí la vida me gusta compartirla, me sabe mucho mejor”.

RODEADO DE AMOR

Su primera presentación como solista se celebró el pasado fin de semana durante el festival Tecate Pa´l Norte, donde se rodeó de personas que brindaron mucho amor.

“Aunque llevo bastante tiempo en la música tocando con distintos grupos, fue algo único. Es algo que no se va a repetir, fue la primera vez que toqué el álbum, vi la casa llena con tanta gente acompañándome”, recuerda sobre esa experiencia.

El cantante confesó sentirse vulnerable y nostálgico tras despedirse de Moderatto después de 24 años de tocar juntos, y aunque le hubiera gustado tener un período para irse a la playa y procesar el final de esa etapa, no quiso desaprovechar su primera oportunidad en un escenario solo para él.

Asimismo, aseguró que ese sentimiento lo transformó en empatía: “me gusta mucho ser empático, me gusta pensar que puedo pertenecer a distintos clubs”, contó. “Se utilizó en una forma positiva el sentir la energía de esa fragilidad y vulnerabilidad, porque cuando reconocemos eso, reconocemos el amor”, finalizó.