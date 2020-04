Karla Holt en pie de lucha

Para Karla Holt, su apenas cuarto sencillo, “Gracias por rendirte” muy solicitado en las estaciones radiales poperas, es una especie de resumen de su meteórica carrera la cual comenzó a despegar apenas en mayo pasado con el lanzamiento de “Que quede claro”.

Y lo que desde entonces ha quedado claro es una intérprete entregada a su profesión, tesonera, firme en sus convicciones y congruente con lo que canta, no obstante lo que sugiere el título de su nueva canción.

“Habla (la nueva melodía) del valor que tiene cada persona, de las mujeres que no deben permitir que alguien las haga menos, del respeto por las personas y que cada persona tiene su propio lugar”, menciona la también compositora.

Y aunque en este caso, el tema es composición de Mariano Castrejón y Tatiana Anchustegui Balner (y producido por Chico Frank en la Habana, Cuba), Karla lo hace suyo a través de su voz y de su propia experiencia.

¿A quién no le ha pasado tener una relación en que la otra parte es mucho más inmadura y –afortunadamente- deja de insistir? “Desde luego, yo no me siento la persona más madura del mundo, tengo mis detalles, pero me llegó a pasar alguna vez”, revela con franqueza.

Entonces resulta casi lógico el sentimiento con el que Holt se escucha cantar su nuevo éxito. Aunque no tanto si, como ella dice, la emotividad debe ser un valor sobrentendido en cualquiera que desee tomar su profesión.

Pero resulta que no sólo ella ha hecho suya la canción. Casi cotidianamente en las redes recibe comentarios, generalmente de chicas que se sienten agradecidas e identificadas por tocar una temática vista de la manera en que ella la expone.

“Sí, hay una parte que dice ‘soy mucha vieja para ti’, pero creo que eso es lo que menos han destacado en sus comentarios las chicas. Más bien destacan el amor propio y el respeto hacia uno mismo que destila la letra”, menciona.

De igual forma, descarta los “haters” en sus redes sociales (@Karlaholtof). “Imagino que a más de uno… o una le ha de caer el saco, pero afortunadamente no ha habido reclamos al respecto. Además, creo que la canción funciona para ambos géneros, porque también se puede hablar de caballeros maduros y damas inmaduras. Hay de todo”, dice, enfatizando que es una buena melodía, pero sostiene entre risas que no pretende convertirse por aquella frase en la Paquita del Barrio del pop.

Por lo pronto, Karla está enfocada en la promoción del tema, con el cual estará visitando a mediados de año el interior de la República Mexicana, y ofrecerá una serie de presentaciones en importantes plazas del país.

Ello, para aprovechar la inercia del momento, pues su popularidad ha ido en ascenso. Prueba de ello fue su reciente aparición en un festival previo al Super Tazón de febrero. “Fue un momento inolvidable. Imagínate, la fiesta, Miami, estar cerca de paisanos y estadounidense, en el marco de un evento tan importante”, finalizó, expresando su deseo de un día no muy lejano, amenizar el medio tiempo del mismo.

