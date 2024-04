“Masacre de los mormones”, el documental que expone los testimonios de violencia de los LeBaron

Los periodistas peruanos Luis del Valle y Guillermo Galdós conocieron a las familias LeBaron, Langford y Miller, en noviembre de 2019, cuando hicieron la cobertura para Channel 4 News, de Inglaterra, del ataque en el que murieron tres mujeres y seis niños.

Desde entonces mantuvieron contacto, pues sabían que en ese hecho atroz había algo más que una noticia. Ahora estrenan el documental Masacre de los mormones, con material inédito de las propias familias e investigaciones posteriores al atentado.

Puede interesarte: Anne de Carbuccia reúne a activistas por el medio ambiente en el documental Earth protectors

En la producción que se estrena este 11 de abril en la plataforma Max, miembros de las familias, así como dos jóvenes sobrevivientes del ataque, Devin y Kylie Langford, y el comandante de la Policía municipal de La Morita, Christian Martínez, uno de los tres oficiales de la región, entre otros, brindan testimonio de lo que vivieron el 4 de noviembre de 2019, cuando tres camionetas fueron atacadas a balazos e incendiadas, aparentemente por el crimen organizado.

Rhonita Miller con sus hijos, los gemelos Titus y Tiana, Krystal, y Howard; Christina Langford con su bebé Faith y Dawna Langford, con sus hijos Kylie, Devin, Trevor, McKenzie, Xander, Cody, Rogan, Jake, y Brixton, iban de La Morita a la colonia LeBaron, cuando fueron atacadas, en los límites de Sonora y Chihuahua.

Gossip Arap Bethke viajó por Guanajuato para producir su docureality “¿Y tú, tú qué vas a hacer?”

En las primeras horas, las familias sólo encontraron un vehículo incendiado y avanzada la noche, hallaron los otros dos y a los sobrevivientes.

Durante horas, miembros de las tres familias buscaron a las víctimas. Mediante mensajes de WhatsApp iban comunicándose los avances, e incluso un video del primer vehículo calcinado que encontraron se hizo viral. Los reporteros tuvieron acceso a ese material, y convivieron con las familias para la realización de este documental.

“Este es un trabajo muy significativo para ellos, querían darle a conocer al mundo la tragedia que había ocurrido y el reclamo de justicia. Nosotros hemos recogido todo eso y hemos contribuido desde nuestra posición como realizadores en hacer un retrato de esa historia de la manera más fidedigna posible”, comparte en entrevista con El Sol de México Luis del Valle, productor de Pacha Films, realizadora de la serie de cuatro episodios.

“Masacre de los mormones”, el documental FOTO: Cortesía

Cecilia Abraham, directora de Contenidos no guionados para Latinoamérica y US Hispanic de Max, advierte que un documental como éste no tiene como objetivo “la búsqueda de la justicia”, lo que persiguen es “informar, generar un mensaje, un conocimiento sobre cuestiones de la sociedad latinoamericana, la idea es que el resto de Latinoamérica lo vea, es un tema que sucedió aquí, pero lamentablemente podría suceder en cualquier lugar de la región, intentamos generar una reflexión, más allá de que acá hay un crimen y de eso no hay duda, la duda es por qué y quién lo cometió”.

Tras años de relación con las familias, agrega Guillermo Galdós, productor de Pacha Films que vivió durante varios meses previo a la realización del documental en La Morita con las familias Langford y Miller, no exponen con este audiovisual alguna conclusión.

“Son los hechos que encontramos y el televidente discierne y piensa ‘ah, yo creo que fue tal, o fue por acá’, no imprimimos esa opinión en nuestros documentales y tampoco hemos tenido ninguna agenda, el interés era hacer la mejor investigación posible, exponer el caso de la mejor manera y darle voz a todos los involucrados”.

“Masacre de los mormones”, el documental FOTO: Cortesía

“Estábamos claros en que había muchas preguntas”, complementa Luis del Valle. “Eso es uno de los aspectos centrales respecto a las narrativas, donde hay preguntas sin resolver, están las historias que tienen más riqueza y se prestan para ser abordadas desde una perspectiva documental. Fue una investigación de ocho meses aproximadamente y a lo largo de la realización seguimos investigando, porque hay muchas cosas que uno va descubriendo en el camino y que tiene que atar de alguna manera”, asegura el productor.

Para Guillermo Galdós, “lo que fue más llamativo era el sitio donde ocurrió la masacre, quiénes eran las víctimas y el hecho de que el presidente Trump hubiese calentado el tema político en Estados Unidos y los republicanos queriendo designar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, eso cambió un poco la historia, porque no es la única masacre que ha ocurrido en México.

“Entrevistamos al fiscal encargado del caso, por motivos de seguridad, no fue un tema fácil, pero la Fiscalía estuvo dispuesta a contrastar lo que nosotros habíamos investigado con lo que ellos estaban indagando. Como periodista me impactó la celeridad y la importancia que se le dio, no es un caso resuelto todavía, pero hay gente arrestada, hay avances.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Las dos colonias, LeBaron y la de La Mora, viven hace muchos años allá, antes de que llegara el crimen organizado, por eso creo que han sido capaces de mantenerse ahí, y han sufrido las consecuencias de la violencia como cualquier mexicano de a pie, lo que más me impresionó, fue la resiliencia de estas familias”, concluyó Galdós.

Fernando Sugueno, vicepresidente de VP Contenidos para Warner Bros Discovery México, apunta que “es importante tener contenido que nos saquen un poco de esta realidad que nos tiene anestesiados, de repente es un caso más, la manera en que contaron la historia, creo que no hubiera sido mejor, estrenamos con la certeza de que a cada uno los va a tocar de una manera distinta y con sentimientos diversos”.