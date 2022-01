Omar Chaparro estrena su segundo tema “Fue difícil”

El cantante chihuahuense Omar Chaparro acaba de presentar su segundo sencillo titulado “Fue difícil”, el cual se estrenó el 13 del presente mes, y el cual a sólo unos días de su lanzamiento ya cuenta con más de 20 mil vistas en la plataforma de YouTube, la melodía forma parte de su álbum discográfico “Las locuras mías”, nombre que le da a su primer sencillo y quien ha rompido récord en varios países, este track cuenta con casi 24 millones de vistas.

“Fue difícil” cuenta ya con un videoclip grabado en Cuernavaca, Morelos, donde se puede apreciar a Omar vestido de charro moderno, relatando la historia de una decepción amorosa y lo que esto conlleva, pero que con la alegría con la que Omar interpreta esta rítmica cumbia mariachi envuelta de instrumentos típicos de la música vernácula, el mensaje lo logra transmitir con esperanza y un espíritu positivo.

Esta faceta del comediante no es nueva ya que ha comentado: “Me ha gustado la música desde que era niño. Me lancé en 2010-2011 con un disco que se llamó El Gori Gori. En 2014 con un disco de banda sinaloense que se llamó Me enamoré de ti. Y luego con la fortuna de interpretar a Pedro Infante en el 2019 con este disco Cómo caído del cielo”.

Omar ha logrado que su propuesta sea del agrado de chicos y grandes, poniéndolos a bailar y cantar en todo momento, pues destaquemos que su carrera en la industria del entretenimiento ha sobresalido por tener gran habilidad para cautivar al público a través de la pantalla y ahora también con sus canciones, tal y como queda demostrado con cada uno de sus proyectos.

Este año, Omar Chaparro tiene varias sorpresas tanto en la música como en la actuación, pues con más de 10 años en la industria musical, el cantante sigue a paso firme en poder ser considerado como uno de los cantantes más fuertes y queridos, llevando canciones únicas y diferentes a su público.

FRASE:

“He sido muy fanático del regional mexicano, Digamos que este cuarto disco es la evolución de todo lo que he venido aprendiendo; este primer disco es mariachi con algo de vallenato y cumbia”