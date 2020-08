Ramiro Tomasini no es un ángel

Ramiro Tomasini se precia de identificar fácilmente las relaciones tóxicas y alejarse de ellas, contrario a su personaje de Ángel en la serie “El dragón”, que estrenó Televisa el 22 de julio.

“La relación de Ángel y Chisca (Cassandra Sánchez Navarro) es de codependencia, tienen vicios en común, quizá lo más difícil fue entender de dónde viene y justificarlo”, comentó a Gossip el actor argentino.

“Al principio me costó un poco entenderlo para sentir que estaba haciendo lo correcto en escena. En la vida no hay buenos y malos, sino seres humanos que se equivocan. Tuve que escarbar en su personalidad para encontrarle justificación a lo que hace, porque está un poco alejada de lo que es Ramiro”, señaló.

Ante la actual incertidumbre en el terreno laboral, Tomasini tiene la suerte de estar casteando para varios proyectos y tener fecha de inicio para una producción.

Pero no igual en teatro, “acabando Como Tú No Hay 2 tenía dos opciones, desgraciadamente no se sabe nada de nada. Hay que mantenernos fuertes y esperar lo que viene”, lamentó.

Sin embargo le alegra que haya actores que buscan alternativas como el teatro en línea para seguir activos “me parece bien que cada quien esté descubriendo cosas nuevas”.

Como a todos, la pandemia le ha quitado libertades, gustos y placeres, pero considera que le ha dado un tiempo valioso para descubrirse y saber dónde está flaqueando.

“Me ha servido para mejorar, retomar cosas que había dejado, como la guitarra, el canto; hacer cosas que me enriquecen el alma, como la música, que es tan bonita y necesaria y que estando de aquí para allá no me tomo el tiempo”, reflexionó.

“La gente ha bajado mucho las revoluciones, eso es bueno para la salud mental. Lamentablemente se contrapone con el encierro, que tampoco es tan positivo. Hay que buscarle la vuelta, ver el vaso medio lleno, no tiene caso irse por lo negativo, porque estamos todos en la misma, aprender para que cuando esto acabe seamos mejores que cuando empezó”.









