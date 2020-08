Jo Jo Jorge Falcón le entra al streaming

“La comedia ya está hecha, día con día salen cosas nuevas, en lo personal trato de no hacer comedia de las tragedias, de los momentos difíciles que estamos pasando”, aseguró Jo Jo Jorge Falcón en rueda de prensa en la que anunció su live show streaming “Desde Guadalajara para el mundo”, el próximo 22 de agosto por la plataforma Arema Tickets, a las 20:00 horas.

“Te puedes reír de una guarrada que yo diga, pero podría estar escuchando alguien que tenga un enfermo o se le haya muerto alguien y no le va a hacer gracia. Prefiero hacerlos disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ese es mi propósito”, advirtió.

Y continuó diciendo, “el problema es cuando te metes con alguien y lo señalas. Puedo hablar de gorditos, de feos, de gays, porque no hace daño a nadie, mientras no me dirija a alguien o lo ofenda directamente, como lo hacen ahora los standuperos y la gente aguanta. Nunca me meto con el público, tiro las palomitas, cada quien se come las que quiera”.

De lo que espera al espectador este 22 de agosto, aclaró que no es un show casero, “es en un teatro, con músicos en vivo, tenemos una plataforma formidable, con luces led, sonido de primera calidad, es una producción totalmente profesional como toda la vida lo hemos hecho, por muy poquito dinero, son entradas muy baratas, comparado con lo que cobramos en un teatro. Los accesos digitales son por www.arema.com.mx ”.

En otros temas, el comediante expresó la razón por la que hace unas semanas firmó una carta de voluntad anticipada, “para que no roben a mis hijos, los hospitales te vacían el bolsillo aunque no tengas remedio, no les importa y no quiero dejarlos en la calle. Quiero seguir trabajando, disfrutar la vida mientras pueda, cuando no se pueda adiós y se acabó”, respondió.

“Seguiré divirtiendo a la gente hasta que el creador me lo permita, yo mismo sentiré cuando ya no sea bienvenido y tendré que bajarme del escenario, aunque no quiera, pero así es la vida”, concluyó.

