Se presentará la comediante Sofía Niño de Rivera el próximo fin de semana en la capital

Si aún no se acaba el fin de semana largo y ya estás pensando lo que puedes hacer para divertirte y entretenerte durante el próximo, una buena opción puede ser la presentación de la comediante Sofía Niño de Rivera en el Teatro de la Ciudad.

La “standupera” subirá al escenario del recinto el próximo viernes 9 de febrero en una única función a las 21:00 horas con el espectáculo “Vacaciones de sus hijos”, apto para mayores de 12 años y que es parte de su gira 2024.

Aún hay boletos disponibles en la plataforma Don Boletón siendo los costos, según información que proporciona el sitio web: 990 pesos para Palcos y Zona VIP, así como 875 en Oro y 70 en Plata. (Los precios ya incluyen los impuestos y el servicio de impresión correspondientes).

El nombre de la comediante casi siempre ha estado en el ojo del huracán. Una de las polémicas que tuvo fue precisamente con algún sector del público local, que hace casi seis años la consideró una persona non grata.

Sofía debió cancelar en aquella ocasión una serie de presentaciones que incluso ya tenía pactadas en algunas plazas del estado, porque hubo gente a la que nada bien le cayó que ella hiciera unos chistes relacionados con los chiuhuahuenses.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Dijeron: 'si vienes te vamos a meter un susto, te vamos a desaparecer', y dije: 'mira, pues no hay necesidad, tampoco es a fuerza que vaya' y cancelé ese show”, relató en una entrevista con El Heraldo de Chihuahua sobre aquella experiencia.

Sin embargo, nada pareció salirle bien aquella vez, pues la manera en que canceló los hizo enojar todavía más, porque cuando avisó que no iba a venir agregó que si los que se enojaron lo hicieran así de intenso con los problemas sociales y políticos por los que en ese tiempo se atravesaban en estos lares, estaría mejor el estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al final, tomó la situación con filosofía. "No pude haber criticado a los de Culiacán porque pues yo no soy de Culiacán y no lo conozco, pero sé tanto de Chihuahua y es una parte tan grande de mi infancia y vida que por eso podía criticar a los chihuahuenses, y los que sí lo entendieron dijeron: 'Es que sí es cierto, entonces yo no sé de qué se ofenden”, remató al respecto.

De esta manera, Sofía piensa que quizá es tiempo de dejar esa polémica atrás, y lo hace pensando en esa parte de la gente que tomó la crítica con humor y que seguramente disfrutará con sus nuevas ocurrencias este próximo viernes.