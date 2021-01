Starzplay adquiere la serie Little birds

MADRID. La plataforma audiovisual Starzplay estrenará en España y en Latinoamérica el próximo 14 de febrero la serie Little birds, una producción de la británica Sky que adapta el libro homónimo de cuentos eróticos de Anaïs Nin y que se desarrolla en la ciudad de Tánger en la década de los 50.

Starzplay también ha adquirido los derechos para su estreno en Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, según un comunicado.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias



La serie, de seis episodios, que se rodó en 2019 en localizaciones de Andalucía y en Manchester, ha sido adaptada por la autora de The girl who fell to earth, Sophia Al-Maria, que también la ha dirigido junto a Stacie Passon House of cards.



Protagonizada por Juno Temple (Maléfica) y Hugh Skinner (The Windsors), Little birds cuenta en el reparto con la española Rossy de Palma.



Temple se pone en la piel de Lucy Savage, una mujer procedente de Nueva York que al no ser recibida por su marido Hugo (Hugh Skinner) como ella esperaba, se sumerge en "el sorprendente, diverso y corrupto" mundo de Tánger de 1955.

Gossip No todo es Netflix: Gana terreno el streaming gratis



Allí descubre un país en la antesala de la independencia y a una serie de personajes que incluyen a la provocativa dominatriz Cherifa Lamor (Yumna Marwan), quien la cautivará particularmente.



Los productores definen la serie como "un cuento moderno de una mujer que se pierde y se encuentra mientras va cayendo dentro de la fascinante madriguera del conejo" y "un viaje hacia la libertad y la independencia".