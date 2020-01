Trae Odín un show renovado

Después de asegurarse un lugar en la preferencia del público chihuahuense con obras como “Veintidós veintidós”, “Lucas” y conferencias de corte motivacional, Odín Dupeyron regresa a Chihuahua con un espectáculo completamente renovado que se llama “Recalculando”.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La cita es el próximo sábado 8 de febrero en el Teatro de los Héroes, a las 19:30 horas. Cabe señalar que este show también se presentará en Ciudad Juárez una jornada antes en el Centro Cultural Paso del Norte.

“Hay muchas cosas que quiero hacer en teatro y me encanta contar historias, pero creo que Recalculando es una forma de decir también mis puntos de vista sobre ciertos temas, sin tener que crear toda una obra, sino hablar”, señaló Dupeyron en entrevista sobre este peculiar montaje.

Porque eso es exactamente lo que hace: charlar con la gente sobre esos momentos que lo hicieron poner un alto y redireccionar su camino, pero siempre confrontado al espectador casi sin que se dé cuenta a través de la risa.

“Hablo de ver la realidad más que las fantasías. (He redireccionado mi vida) desde que me salí de mi casa a los 19 años, cuando terminé mi carrera de actor y no había trabajo, entonces comencé a escribir y dirigir, después llegó Plaza Sésamo y me volví muppetero, en fin, toda mi vida he recalculado como todos, el problema es que lo hacemos sin pensar o por consecuencia de la vida, sin tomar nosotros las riendas”, abundó al respecto.

En una charla que bien podría darse en una reunión entre amigos, Odin intentará conquistar al espectador, que dé su aprobación para este nuevo show. Los boletos, a la venta en Don Boletón (Ortiz Mena 2203) o en su página web (www.donboleton.com).