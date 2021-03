A donde me inviten ahí vamos a estar: Carlos Borruel

Carlos Borruel, Agregó que él se encuentra a disposición y aceptara el lugar que le sea otorgado, pues añadió que no se integró al movimiento para buscar una posición o un lugar dentro del partido, “a donde me inviten yo no vine a ver qué posición me tocaba a ver que me daban, donde me inviten ahí vamos a estar”.

Manifestó que, al no haber salido electo en las encuestas aplicadas a militantes y simpatizantes del partido para la elección del candidato a la alcaldía de Chihuahua por Morena, aceptara los resultados otorgados, ya que la política es de palabra.

Señaló que participó en este proceso electoral bajo las reglas establecidas por el partido, en donde buscara sumarse al proyecto “Yo acepté participar con estas reglas, el resultado no me favorece y la política es de palabra”.

Reiteró estar a disposición para sumarse al equipo de trabajo de Marco Adán Quezada, candidato a la alcaldía de Chihuahua por Morena, y de igual manera al equipo de Juan Carlos Loera, a quien señaló como próximo gobernador del estado.

