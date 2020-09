AMLO puede engañar a otros estados pero no a Chihuahua: La Torre

El diputado Miguel La Torre, expresó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es quien está haciendo politiquería y manipulando el conflicto del agua. Aseguró que el jefe del ejecutivo federal debe ser consciente de que CONAGUA le está mintiendo y él está tomando una postura parcial.

Lamentó que en lugar de que México tenga un Jefe de Estado, un Presidente, tenga una persona que aún sigue en campaña.

La Torre Sáenz, comentó que López Obrador con sus acciones, tal vez pueda engañar a los ciudadanos de otras entidades federativas, pero a los Chihuahua no, pues todos saben que el conflicto del agua no tiene que ver con partidos políticos sino que ha surgido por la ineficiencia, inoperancia y la falta capacidad y de diálogo por parte del Gobierno Federal.

El diputado mencionó que el Jefe del Ejecutivo Federal debe hacer una autorreflexión de qué es lo que está fallando en su gobierno, identificar a los funcionarios y las capacidades que tienen para ocupar los cargos y debe ser consiente del engaño por parte de la CONAGUA.

Enfatizó que el gobierno de Obrador, quiere cumplir de manera injusta con un tratado del cual no hay forma de cumplir debido a que Chihuahua no tiene la posibilidad de entrar agua para ese fin, simple y sencillamente porque no hay agua en el estado.

Añadió que es el presidente el que se encuentra haciendo politiquería y barata y se está comportando como un golpeador político y no como un jefe de estado, en este sentido le recordó a López Obrador que sus 18 años de campaña ya pasaron, ahora debe cumplir a los mexicanos y no estarlos dividiendo.

