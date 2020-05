Amonestan a unos locatarios por reabrir; y a otros ni los tocan

Un total de 14 negocios con actividades no esenciales fueron detectados en un operativo de la Subdirección de Gobernación Municipal, que fue encabezado por su titular César Komaba, luego de una denuncia presentada en El Heraldo de Chihuahua sobre las actividades comerciales en desacato por la contingencia del Covid-19.

“Nos trasladamos a Plaza Vallarta para designar los que son negocios no esenciales. Encontramos 14 negocios no esenciales en ella, de una denuncia que se hizo a los medios, atendimos este movimiento para dar aclaraciones que realmente estamos trabajando sobre los negocios no esenciales”, aclaró.

Luego de los disturbios entre vendedores de la calle Cuarta e inspectores municipales, se cuestionó por qué en otros conglomerados comerciales continuaban actividades, por lo que se implementó el operativo en la referida plaza, ubicada entre las avenidas Tecnológico y Vallarta, a unos metros de la calle Zaragoza, de la colonia Granjas.

Durante el recorrido, se apercibieron a los representantes de los negocios de actividades no esenciales que continúan operando, que tienen que hablar con sus patrones, porque no se encontraban en los locales los responsables directos.

“Esperemos que acaten la instrucción, para que podamos concluir nuestro trabajo en Plaza Vallarta”, finalizó el subdirector de Gobernación Municipal.

Adicionalmente, durante un recorrido de César Komaba acompañado por elementos de la Policía Municipal por la calle Cuarta fueron clausurados tres puestos de calzado, donde los locatarios, a pesar de habérseles impuesto el engomado de “No Activo”, los abrieron.





