Arranca a nivel nacional campaña Juicio Sí Impunidad No

Representantes de la Cuarta Transformación dieron a conocer el inicio, no solo en el estado sino en todo el país, de la campaña Juicio Sí Impunidad No, a través de la cual se dará promoción a la Consulta Popular del 1 de agosto del 2021 para que la ciudadanía decida si las autoridades competentes deben abrir procesos judiciales en contra de actores políticos del pasado que hayan lacerado y lastimado al pueblo de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

David Oscar Castrejón, Ana Karen Ávalos, Luis Rascón y Valeria Cruz, integrantes de la organización, explicaron que constitucionalmente existen tres mecanismos para solicitar una Consulta Popular: la ciudadana, la legislativa y la presidencial.

El pasado 26 de agosto del 2020 activistas encabezados por Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, y Ariadna Bahena, joven desplazada de Guerrero por la violencia del sexenio de Enrique Peña Nieto, comenzaron la ruta legal para promover una consulta popular y procesar judicialmente a expresidentes por los ilícitos cometidos en sus gobiernos, donde cuatro días después, el Senado les entregó el formato oficial para recolectar al menos un millón 700 mil firmas para respaldar la solicitud hecha ante esa institución legislativa.

El primero de septiembre de 2020, comenzaron jornadas ciudadanas en todo el país para recabar las firmas y solicitar formalmente la consulta popular, dicha actividad finalizó exitosamente el 15 de septiembre del mismo año, fecha límite marcada por la ley para entregar ante el Senado de la Republica la cantidad solicitada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó el pasado primero de octubre la solicitud de dicha consulta y declaró la constitucionalidad de la pregunta, a la vez, se inició el proceso de validación de firmas ciudadanas por el Instituto Nacional Electoral, que duró hasta el 14 de noviembre de 2020.

Destacaron que el pasado 1 de marzo de este año arrancó la campaña Juicio Sí Impunidad No, en el zócalo de la Ciudad de México, donde miembros del comité promotor, convocaron a la ciudadanía a sumarse a la campaña de promoción y a votar por el SÍ el próximo 1 de agosto.

Precisaron que el INE ha manifestado no contar con recursos suficientes para organizar y llevar a cabo la Consulta Popular, frente a esta postura manifestaron que “el pueblo es capaz de organizarse y financiar la consulta popular por su cuenta, en caso de que el INE, uno de los institutos electorales más caros del mundo no pueda o no quiera organizarla por cuestiones presupuestales”.

Atendiendo a la convocatoria hecha por los promotores de la Campaña #JuicioSíImpunidadNo en la Ciudad de México, en todo el país la ciudadanía se ha organizado para arrancar la campaña en el interior de la República.

Ciudadanos de más de 30 entidades del país comenzarán a realizar brigadas territoriales de información y promoción de la Consulta Popular en los diferentes municipios, localidades.

Te puede interesar: