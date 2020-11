Celebran aniversario de radio indigenista en Guachochi

“Sin la presencia de la XETAR no llegaríamos a las más 1000 comunidades que tiene el municipio de Guachochi, no se les brindarán oportunidades a los artistas locales y sobre todo no tendríamos el potencial de desarrollo con el que hoy contamos”, así lo declaró el alcalde Hugo Aguirre García, al celebrar el 38 aniversario de trabajo de la estación.

La XETAR, es una radiodifusora ubicada en el Corazón de la Sierra Tarahumara, y durante esta semana está conmemorando sus 38 primeros años. Pará ello se llevaron a cabo distintos eventos mediante este medio de comunicación tan importante que es la radio; y de manera digital a través desde las redes sociales y en los micrófonos a través de sus programas.

El alcalde Hugo Aguirre estuvo presente en las instalaciones de la radio difusora, acompañando a la Directora del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Guachochi, Inés Vallejo, y al Director de la XETAR Leonardo Padilla; todos acordaron mantener el impulso a la radio indigenista con el fin de aprovechar los beneficios que ofrece a la comunidad serrana.

Durante su participación, el alcalde sostuvo que es un privilegio tener este tipo de radiodifusora en Guachochi, pues el mismo fue beneficiario de las campañas de información que se hacen a través de los Spot, programas e intervenciones de los locutores, que, algunos sin indígenas.

“Me da gusto participar de esfuerzos con un medio como la XETAR, que comparte la cultura indígena, pero de igual manera, abre sus micrófonos a todas las etnias. Felicitaciones por la permanencia, sobre todo la calidad informativa y el orgullo que es seguir transmitiendo las lenguas originarias, evitando que se pierda esta bonita costumbre que tenemos en la Sierra de Chihuahua”, agregó el edil.

Inés Vallejo, directora de del CCPI, expuso durante su participación que la XETAR ha tenido una gran importancia en la Sierra Tarahumara. “Antes de su presencia no se contaba medios efectivos de comunicación; la radio fue y sigue siendo importante para los avisos a las comunidades lejanas, principalmente en la cultura rarámuri”.

Guachochi se caracteriza por su pluriculturalidad, por ello los esfuerzos que día tras día se realizan para generar y hacer llegar la información es esencial para una mejor comunicación entre las personas del municipio. Hoy en día, respecto a la pandemia que estamos atravesando, el reto ha sido complicado para todos, no se han podido llevar a cabo las fiestas tradicionales ni eventos acostumbrados, por ello se hizo la invitación a todos los radioescuchas a seguir las medidas, cuidar y ayudar entre todos para evitar la prolongación de esto.

Es importante defender las tradiciones, seguir con la cultura rarámuri, no dejar que desaparezca, seguir usado los trajes típicos y seguir comunicando la lengua ya que siguen siendo base importante de los pueblos originarios, para nuestros hermanos indígenas.

