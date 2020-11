Chihuahua de luto, casi dos mil muertes por Covid-19

Chihuahua se encuentra de luto, pues hasta ayer se registraron 1 mil 966 muertes por Covid-19 en el estado, de las cuales 62 ocurrieron en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal. Por su parte, la Secretaría de Salud federal informó que durante la semana epidemiológica 42 que concluyó ayer, Chihuahua sumó 168 defunciones, cifra récord que además significa el 80 por ciento del total de decesos en el país durante esta semana.

Lo anterior, “representa una tragedia para las y los chihuahuenses”, afirmó la subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila, al mencionar que la bandera mexicana ubicada en El Palomar de la ciudad fue izada a media asta como signo de duelo, por el gran número de vidas valiosas que se han perdido.

A la cifra de decesos se suma el incremento de personas hospitalizadas, que a la fecha son 973, de los cuales 184 se encuentran intubados y en estado grave.

La Secretaría de Salud informó que hasta ayer se acumularon 25 mil 427 casos de Covid-19 con 499 nuevos confirmados, así como 62 defunciones más para totalizar 1 mil 966, siendo Juárez el municipio con más personas fallecidas con 37 más, para un total acumulado de mil 232 desde que inició la pandemia.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Zorrilla, dijo que el reporte técnico de la pandemia por Covid-19 muestra que en el estado de Chihuahua las cifras siguen en aumento, con 2 mil 972 casos confirmados y 168 defunciones en la semana epidemiológica número 42.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

También se registraron fallecimientos en los municipios de: 9 en Chihuahua, 6 en Delicias, 3 en Parral, 3 en Guerrero, 1 en Rosales, 1 en Carichí, 1 en Saucillo y 1 en Jiménez.Con respecto al panorama nacional, dijo que “estamos contribuyendo con el 80% de pacientes fallecidos a nivel nacional, una cifra muy alta y desgraciadamente Chihuahua es el estado que peor le está yendo con pacientes con defunción”.Para que esto cambie, mencionó que es necesario que la ciudadanía se quede en casa, y en caso de necesitar salir, hacerlo con todas las medidas establecidas, como es el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia, no hacer fiestas y no viajar al interior del estado para no dispersar los contagios.A la cabeza en contagios confirmados por municipio, en lo que va de la pandemia Ciudad Juárez está a la cabeza con 13 mil 687 casos; Chihuahua con 6 mil 063, Delicias con mil 169, Cuauhtémoc con mil 019, Parral con 925, Ojinaga con 400 y NCG con 377.A la fecha se han acumulado 12 mil 317 recuperados (+250), 14 mil 634 descartados (+97) y 7 mil 071 sospechosos (-19).Aunado a la alta cifra de decesos, se suma el aumento de personas hospitalizadas, que ayer fueron 973 pacientes hospitalizados y 184 intubados, atendidos en 27 hospitales.

Del total de personas hospitalizadas, 61% son derechohabientes del IMSS, 22% del Sector Salud 5% de la Sedena, 9% ISSSTE, 2% IMSS Bienestar.

El número de personas fallecidas se presenta principalmente en Ciudad Juárez, con 1 mil 232 decesos; 379 en la ciudad de Chihuahua; 77 en Delicias, 73 en Cuauhtémoc y 12 en Guerrero, en tanto que en el resto de los municipios se registran menos de 8 casos.

En cuanto a los rangos de edad de personas fallecidas: 2 casos son menores a un año; 1 de 1 a 4; 2 de 5 a 9; 1 caso de 10 a 14 años, 1 de 15 a 19; 14 de 20 a 24; 22 de 25 a 29; 40 de 30 a 34; 50 de 35 a 39; 114 de 40 a 44; 159 de 45 a 49; 182 de 50 a 54; 22 de 55 a 59; 280 de 60 a 64; 228 de 65 a 69; 235 de 70 a 74; 185 de 75 a 79; 132 de 80 a 84; 61 de 85 a 89; 21 de 90 a 94; 10 de 95 a 99 y 3 100 a 104 años de edad.

Al igual que desde el inicio de la pandemia, las causas de comorbilidad son en un 24% diabetes; un 32% hipertensión; 16% obesidad; 1% asma; 5% enfermedad cardiaca; 5% insuficiencia renal; 7% tabaquismo; 2% inmunosupresión; 0.4% VIH/Sida; 2% EPOC, y 6% otras enfermedades, con una proporción por género de 39% mujeres y 61% hombres.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

1 de mayo: 92 muertes

31 de octubre: 62 muertes

28 de octubre: 42 muertes

22 de octubre: 40 muertes

24 de octubre: 758 nuevos contagios

22 de octubre: 708 nuevos contagios

31 de octubre: 499 nuevos contagios

15 de octubre: 490 nuevos contagios

