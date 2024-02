A Corral le podemos criticar muchas cosas, excepto el combate a la corrupción: Estrada

“Al exgobernador le podemos criticar muchas cosas, yo lo he hecho, pero lo que no le podemos criticar es que fue un gobernador que combatió la corrupción en el estado de Chihuahua, que no podemos entender el caso de Duarte sin un actuar decidido del exgobernador, que todas esas carpetas que tienen los jueces se deben a una acción del exgobernador”.

Esas fueron las palabras emitidas por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, respecto a la candidatura del exmandatario estatal, Javier Corral Jurado, como senador plurinominal por Morena, ocupando el lugar número nueve de la lista oficial.

En ese sentido, Estrada Sotelo rompió el silencio que mantuvieron el jueves los actores de Morena al respecto y comentó que entiende y acepta la controversia generada con dicha candidatura, pero subrayó que, en una ponderación, el PAN y el PRI: “nada tienen que decir, porque llevan en sus listas plurinominales a personajes de una vida y escándalos corruptos que no pueden esconder”.

Agregó que Corral Jurado “tiene una influencia, un trabajo y trayectoria a nivel nacional no solo local”, la cual insistió, es más destacable que la que mantienen personajes como Mario Fabio, Alejandro Moreno, Francisco Ramírez Acuña, Enrique Vargas, Josefina Vázquez Mota o Ricardo Anaya, que están enlistados como plurinominales por la coalición opositora.

Explicó que Morena, a nivel nacional, está haciendo un esfuerzo por generar un planteamiento integral a las candidaturas en donde llega gente de todos lados, dado que el programa de Claudia Sheinbaum es generar un plan de acción con una visión diversa.

Sostuvo que el titular del Ejecutivo Estatal, “seguramente tendrá mucho que aportar en cuanto al programa que Sheinbaum está generando", por eso obedece a que aparezca entre los primeros lugares de la lista para dicho cargo, lo cual garantiza de cierta manera que obtenga el cargo.

Pese a que el Partido del Trabajo (PT), no se ha manifestado al respecto de esta incorporación, pero sí lo hizo cuando Sheinbaum Pardo lo incluyó en su equipo de trabajo, Estrada Sotelo se dijo seguro de que los roces que se tengan con Javier Corral por parte de algunos militantes de dicho partido, no afectarán la alianza que mantienen.

Y es que recordó que su alianza es “histórica y fuerte”, por lo que se dijo seguro de que el PT va a saber distinguir de las decisiones que le corresponden tomar a Morena, así como ellos lo hacen con las que toman dentro del Partido del Trabajo; “la alianza se va a sostener”, puntualizó.









