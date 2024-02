Abrirá UACH cajas únicas para recibir el pago de alumnos que no recibieron amparo

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos anunció que este viernes se abrirán las cajas únicas para los alumnos que no recibieron el amparo de la justicia federal y deseen continuar con su preparación académica realicen el pago de su inscripción.

La caja sólo abrirá este viernes de 8:00 a 15:00 horas, ello a fin de atender la petición de muchos de los estudiantes que buscaron en la Dirección Académica, en la oficina del abogado general y en Rectoría.

El maestro Luis Alfonso Rivera Campos destacó que esta es la última oportunidad para que los alumnos regularicen su estatus y aparezcan en la lista del mes de marzo, se dejó en claro que las faltas de los meses de enero y febrero no les afectarán a los alumnos.

La abogada Liliana Loya, integrante de la oficina del abogado general explicó que les notificaron 1229 demandas de amparo, en los cuales el acto reclamado es la gratuidad de la educación superior, sin embargo se estipula que podrían llegar a 1500 notificaciones. A la fecha se han negado 120 amparos y se prevé que llegarán a 400 en este proceso. Hay casi mil suspensiones que se encuentran en proceso, no hay ningún amparo que se haya resuelto de fondo.

En riesgo de perder su semestre se encuentran alrededor de mil 800 estudiantes.

El rector mencionó que la universidad es consciente de que muchos de las y los estudiantes se acercaron para externar su preocupación porque con el proceso irregular de inscripción se vieron afectados al no poder acceder a becas municipales, pensiones alimenticias e incluso servicio médico, además de que a quienes se les negó el amparo también se acercaron para buscar alguna alternativa.

La maestra Martha Mier, directora académica de la UACH señaló que la prioridad es la comunidad universitaria y por ello se dieron a la tarea de acompañar a los estudiantes con amparo para que pudieran realizar un proceso alterno al tradicional de admisión, para ello se emitieron algunos lineamientos para el ingreso a la universidad. “No se ha prohibido el ingreso a ningún alumno”.

El abogado general de la universidad, Antonio Aguirre López explicó que desde que llegaron las primeras notificaciones se atendió la situación y se realizaron mesas de trabajo para atender la contingencia.

Dijo que se generó una contradicción de criterios en lo que respecta a la educación superior, ello desencadenó una serie de amparos y en todas las instituciones de educación superior se ha hecho la defensa bajo el argumento de que no es procedente, ya que hace dos semanas se resolvió que debe prevalecer el criterio que establece que el principio de la gratuidad no era exigible porque en el decreto de reforma al Artículo Tercero se establece en los transitorios que no es exigible hasta contar con los mecanismos presupuestales y económicos. Entonces no es procedente porque su ejercicio se encuentra condicionado a la creación del fondo económico.

Bajo estos criterios muchos estudiantes se ven afectados al negarles la suspensión, ya que el periodo de inscripción se cerró.

Bajo este escenario la universidad decidió modificar los procesos administrativos y brindar una nueva oportunidad de inscripción, este viernes 23 de febrero se abrirán las cajas únicas a petición de los estudiantes.

Señaló que el 5 de marzo se contará con la cantidad precisa de los amparos, sin embargo bajo la jurisprudencia que se resolvió los amparos pueden negarse.

El rector expresó su respeto a la autoridad judicial federal que se encarga de manejar las demandas de amparo, así como a todo el personal que trabaja de manera administrativa, quienes tuvieron una carga laboral importante.