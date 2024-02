Maestros no trabajan gratis; alumnos sin carta de exención perderán el semestre: Rector

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos explicó que uno de los comentarios que han recibido entorno a los amparos promovidos por casi dos mil alumnos, es que la gratuidad a la que hacen alusión, debe ser en detrimento y que los maestros trabajen gratis.

En este sentido, expuso que categóricamente eso no va a ocurrir, pues la UACH está muy orgullosa de su plantilla docente, por lo que merecen tener un salario digno el cual no será afectado.

Señaló que los estudiantes que tramitaron esos amparos y que no han obtenido una suspensión provisional o definitiva, ya perdieron el semestre, pues una vez que se defina, la UACH no puede recibir alumnos el 31 de mayo, pues ese es el último día de clases, aunado a eso, ya pasó bastante tiempo desde el inicio de las clases, por ende, quienes promovieron amparos, ya perdieron todo ese tiempo de clases.

Lo anterior, debido a que las cartas de exención de pago, se están entregando únicamente a los alumnos que obtuvieron una suspensión provisional entorno a los amparos, sin embargo, no todos se encuentran en ese supuesto, y en caso de que sus procesos de amparo tarden más tiempo, estarían perdiendo exámenes, talleres y demás cuestiones académicas que impedirían a la UACH recibirlos.

“Son ya más de 1 mil 700 amparos, creemos que va a llegar a los 2 mil 800, fácilmente va a pasar de 2 mil 500, esto es un daño considerable a las finanzas de la universidad”, señaló.

Explicó que la cantidad de amparos deberá multiplicarse por 4 mil 050 pesos que es el promedio de costo de la inscripción, dando como resultado la cantidad en dinero como afectación para la máxima casa de estudios.

Rivera Campos manifestó que no sólo es esa cantidad, sino también otros factores, como el del seguro del estudiante, que al no ser pagado, el alumno no cuenta con ese respaldo.

Asimismo, está el tema de las sociedades alumnos, quienes tienen un listado de quienes han promovido el amparo, mismo que va únicamente en contra de la inscripción, y que a su vez, esto afecta a la comunidad estudiantil.

Cabe mencionar que quienes cuentan con la suspensión provisional, pueden acudir por sus cartas de exención de pago, para que puedan iniciar ya su regularización de clases e incorporarse a los grupos en cada facultad, esto para no afectarlos en el tiempo que dure el proceso de amparo y a espera de que la situación sea resuelta.









