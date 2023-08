Accidentes viales en Chihuahua costaron 172 mdp el primer semestre del año

En los primeros seis meses de este 2023 los accidentes viales en Chihuahua ha dejado cuantiosos daños materiales que alcanzan una suma de 172 millones 106 mil 293 pesos.

Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, destacando que esa cantidad obedece al resultado de 5 mil 491 choques, colisiones o atropellamientos.

En una gráfica estadística se informó que, durante el mes de enero, el cual se considera el mes con más siniestros en lo que va del año, se registraron mil 012 accidentes viales, lo que representa un valor de 30 millones 239 mil 307 pesos en daños.

Asimismo, los daños reportados en el mes de febrero por ese mismo concepto, ascienden a 27 millones 594 mil 612 pesos, enmarcados de 959 siniestros viales atendidos por elementos de la Policía Vial

En lo que respecta al mes de marzo, se contabilizaron 964 accidentes viales que costaron a los involucrados un aproximado de 36 millones 473 mil 650 pesos, cifra que coloca al mes de marzo como el más caro a causa de este tipo de accidente.

En el mes de abril fueron 833 siniestros que dejaron daños por 24 millones 816 mil 724 pesos mientras que en mayo se contabilizaron 838 accidentes viales con un valor en daños de 24 millones 436 mil 700 pesos, es decir, en el primer semestre del año, esos dos meses son los más económicos y con menor número de siniestros viales reportados.

De igual forma, el mes de junio registró 885 accidentes viales, de los cuales se contabilizaron daños por 28 millones 545 mil 300 pesos, es decir, el número se volvió a incrementar.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Movilidad, ha emitido una serie de recomendaciones para evitar accidentes, sobre todo en este periodo vacacional, como lo es, no conducir cansado, no mezclar el alcohol con el volante, no distraerse con los teléfonos celulares y respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales.