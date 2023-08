Policías aún no revelan quién es el dueño de la yegua que causó el accidente: Madre de David Gámez

“Los policías permanecen detenidos y sin hablar, sin decir quién es el dueño de los animales que provocaron el accidente de mi hijo, nadie se atreve a decir la identidad de esta persona, no vamos a descansar hasta que obtengamos justicia, por lo que mantenemos coordinación con la Fiscalía General del Estado FGE, a la espera de que obtengamos avances y al fin de la cara el cobarde que se ha escondido a través de estas personas que borraron las evidencias en el animal”, así lo expresó Patricia Palma , madre del joven David Gámez Palma, perdió la vida el pasado 20 de junio, en un accidente en la carretera de Aldama, al atravesársele un semoviente.

Patricia Palma, madre del joven David Gámez, quien perdió la vida el pasado 20 de junio, tras sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de su vehículo por la carretera a Aldama, cuando se atravesó una manada de caballos, impactándose contra una yegua, comentó que muestra las investigaciones en torno a este caso.

Explicó que han sostenido reuniones con el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui, con la finalidad de estar informados sobre los avances que se llevan en cuestión de las indagatorias de los cuatro policías que fueron detenidos y vinculados a proceso por resistirse a una investigación por robo cometido en contra del joven, además de haber borrado la evidencia en la yegua, con la supuesta finalidad de proteger la identidad del dueño de la manada de animales.

Explicó que hasta el momento los policías identificados como Eva G.C., Luis Gabriel G.G., Gonzalo Antonio H.M. y Aarón Iván L.P., deben sin emitir información sobre los datos del propietario de los animales.

“Desde un principio han protegido al dueño de la yegua, ya que le quitaron hasta el fierro de herrar al animal, por lo que no es justo que, por culpa de la irresponsabilidad de esta persona, nosotros ya no tenemos a nuestro hijo, él aún tenía muchos sueños por cumplir”.

En relación a la recompensa de 50 mil pesos que se está ofreciendo por parte del Ayuntamiento de Aldama para quien brinde información verídica que pueda dar con el dueño de la yegua, mencionó que no comprende por qué hasta apenas están realizando esta acción, ya que desde un principio no los apoyaron con el caso.

“Ya cuando les están saliendo sus trapitos al sol es cuando se quieren deslindar de responsabilidades, pero Aldama es un pueblo pequeño, no puede ser posible que no vayan a dar con el dueño de un caballo, es algo ilógico”.

Mencionó que mantenga la esperanza de que la FGE logre dar con la identidad del propietario de la yegua y se realice todo el procedimiento conforme a la ley.

“Nosotros únicamente queremos al responsable, no es justo que nuestro hijo ya no este por culpa de la irresponsabilidad de esta persona, quien ha actuado de una forma tan cobarde, ya que no nos ha dado la cara, pero todos los que se vendieron deben hablar”.

Recordó, que desde el momento que sufrió el accidente el joven, tuvo que enfrentarse a las anomalías en torno al caso, ya que al joven le robaron todas sus pertenencias aprovechándose del estado en el que se debió a las fuertes lesiones que recibió tras el impacto .

“Teníamos la esperanza de que mi hijo recuperara su salud, sin embargo, nuestra vida cambió cuando nos dijeron los médicos que no pudimos hacer ya nada por David, que, si queríamos donar sus órganos, ha sido un dolor tan grande, por lo que esta lucha nos mantiene de pie por él”, finalizó.

