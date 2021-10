Acusa Corral campaña de difamación en su contra

“Se ha puesto en marcha una campaña de difamación y calumnias en mi contra, ahora también con nado sincronizado en medios de la CDMX, para tratar de ensuciar mi nombre y descalificar la enorme y vertical batalla contra la corrupción que dimos en Chihuahua”, señaló el ex gobernador Javier Corral Jurado, tras las declaraciones de María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora en su gira en medios de comunicación nacionales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A través de su cuenta de Twitter señaló que se trata de cinismo burdo, que a través de notas “chafas” busca arropar a los corruptos a quienes ahora se hacen pasar por víctimas cuando en realidad fueron victimarios.





Se ha puesto en marcha una campaña de difamación y calumnias en mi contra, ahora también con nado sincronizado en medios de la CDMX, para tratar de ensuciar mi nombre y descalificar la enorme y vertical batalla contra la corrupción que dimos en Chihuahua. Abro hilo: 👇 pic.twitter.com/ZKMSmMKNIF — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) October 11, 2021





“A pesar de todo el dinero que para ello inviertan, no podrán, ni la mentira ni la distorsión informativa, borrar los hechos: el dinero recuperado para los chihuahuenses, los bienes asegurados y embargados y los que han pasado a ser patrimonio estatal”, dijo.

Javier Corral manifestó que la campaña embustera del inicio con una nota en La Jornada, sin embargo afirma que es el precio por haber encabezado un gobierno que no le dio tregua a la corrupción. “Un gobierno que no hizo excepciones partidistas, ni justicia selectiva. Una acción y un equipo ejemplo para el país. Ahora que ha regresado el Duartismo a Chihuahua, se me inventan mentiras”.

Destacó que ahora que tienen un nuevo presupuesto lo usarán para difamar y ocultar, las mismas prácticas que uso César Duarte.