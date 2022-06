Acusa diputada Lilia Aguilar discriminación al no dejarle abordar avión por su embarazo

La diputada federal Lilia Aguilar denunció en sus redes sociales que no le permitían abordar su vuelo en la empresa VivaAerobus por estar embarazada y le solicitaron cartas de médicos que no le habían mencionado cuando compró los boletos.

“En VivaAerobus tratando de viajar a Oaxaca en el vuelo 1092 y resulta que ¡NO ME DEJAN ABORDAR PORQUE ESTOY EMBARAZADA!”, publicó la diputada juarense en su página de Facebook.

“Me piden cartas de médicos que no pidieron antes, cuando compré el vuelo ni ningún aviso anterior”, agregó.

Destacó en su publicación, “estoy embarazada no enferma”, lo que consideró discriminación.

“No me dejan sentarme en el asiento que compré y me mandaron hasta atrás. ESTOY EMBARAZADA NO ENFERMA. #DISCRIMINACIÓN”, resaltó.