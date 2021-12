Acusa Fermín Ordóñez a ex MP’s de falsificar pruebas contra Maru Campos

El político Fermín Ordóñez Arana, señaló a los entonces ministerios públicos, Beatriz Adriana Aréchiga Bermúdez y Francisco González Arredondo, como los responsables de falsificar documentos por instrucciones del ex gobernador Javier Corral, para tratar de afectar a la hoy gobernadora María Eugenia Campos, asimismo los acusó de intentar obligar al ex titular del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas, para falsear documentación.

El ex candidato del PANAL a diputado local, calificó a Aréchiga y a González, como el brazo ejecutor del ex Gobernador, Javier Corral, en los llamados “expedientes X” o las causas penales que denominó Javier Corral como “Operación Justicia para Chihuahua”; señaló que no sólo entregaron decenas de expedientes ante los jueces de control, incluso algunos contra actuales funcionarios de primer nivel como César Jáuregui y la propia gobernadora Campos Galván, sino que también falsificaron documentos.

Ordoñez Arana, informó mediante un comunicado, que cuenta con pruebas físicas del trabajo de adulteración de actas constitutivas y de asambleas, recibos y oficios de la secretaria de Hacienda, que se fabricaron con la finalidad de acreditar las denuncias de Corral.

“Tanto Aréchiga como González, pretendieron obligar al director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas, a realizar modificaciones a ciertos documentos para inculpar a la ahora Gobernadora, Maru Campos, de ser parte de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte, y al negarse este, aseguraron los libros de diferentes notarias que obraban en el registro público de la propiedad para ser alterados, incluyendo la del notario público No. 4 Raúl Flores Sáenz”, destacó Fermín Ordoñez.

Subrayó que tanto Beatriz Adriana Aréchiga Bermúdez como Francisco González Arredondo, acudieron con la entonces directora jurídica de Hacienda, esperando que ella emitiera los recibos necesarios para constituir su caso, y al encontrarse con una respuesta negativa, pues no existían tales, a petición de los ministerios públicos, emitía oficios a contentillo de la unidad especial de investigación, fabricando sus propios recibos y pruebas necesarias.

Fermín Ordoñez Arana, anunció que busca ser recibido por el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte para entregarle dichas pruebas que pueden constituir a un nuevo e importante panorama para los trabajos de investigación de la fiscalía, en contra de estos ex funcionarios.