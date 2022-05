Afectados de Aras exigirán acelerar proceso de “ficha roja” contra Armando Gutiérrez

El abogado de algunos de los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, Mariano Cordero, dio a conocer que el próximo 27 de mayo retomarán las actividades de “resistencia civil” y buscarán manifestarse en la Fiscalía General de la República para que acelere el proceso de solicitud de la ficha roja que existe en contra del exCEO de la empresa Armando Gutiérrez.

Compartió que existe una solicitud del estado para buscar que la FGR solicite a la Interpol que active una ficha de búsqueda en contra del fundador de la empresa, ya que la misma se ha mantenido “amarrada” por varios meses y por este motivo han decidido salir de nueva cuenta a las calles a buscar ejercer presión ante estas autoridades.

Como parte de las actividades que tienen contempladas en los próximos días, es una visita también a la Ciudad de México, donde están analizando un plantón de tres días para buscar que las autoridades federales entren y atiendan el caso de los fraudes en Chihuahua por parte de varias financieras.

“Vamos a exigir a la FGR que mande la ficha roja, porque aún no la mandan, por eso no sale, la tienen amarrada en un escritorio, el estado la solicitó antes y ellos se hacen cargo de enviarla, es la idea, pero ya pasó mucho tiempo y no han podido enviarla para que comiencen a detener al resto de los involucrados”, señaló.

De igual forma, parte de la movilización que tienen contemplada para el día de mañana es que la autoridad federal abra una investigación en el fuero federal en contra de la empresa Aras Investment por el delito de captación ilegal del ahorro público y por delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Dijo que la intención es iniciar a las 9 horas del viernes en la Glorieta de Pancho Villa, donde caminarán hacia la Fiscalía General de la República, donde lanzarán diversos mensajes y buscarán dialogar con el subdelegado de la corporación para informarle de las peticiones que tendrán los afectados por la empresa Aras.

Adelantó que si la manifestación tiene una buena respuesta de parte de los afectados, están analizando la posibilidad de acampar en el lugar hasta encontrar una solución concreta de parte de las autoridades federales, toda vez que hasta el momento se han negado a participar en estos hechos a pesar de haber miles de posibles víctimas.

El abogado Mariano Cordero dijo también que hay una fecha tentativa para viajar a la Ciudad de México del 15 al 17 de junio, para sostener encuentros con los titulares de diversas dependencias que pueden atender el caso de Aras, donde incluso aseguró que podrían plantarse en las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“No tenemos que dejar que pase la resistencia civil, ya las cosas se han apaciguado con la vinculación a proceso de tres posibles involucrados, pero faltan más personas, esa vinculación al parecer es sólo un estate quieto, aún nos falta mucho camino por recorrer y el proceso para llegar a una sentencia”, informó.

El abogado comentó que durante la visita a la Ciudad de México planean entregar mayor información a las autoridades correspondientes, sobre otras empresas que están cayendo en las mismas prácticas que Aras y que están engañando a la ciudadanía para “invertir” cuando ya no están generando los pagos que prometieron a sus clientes.

Dijo que entre la información que ha logrado recibir es que Armando Gutiérrez fue visto en El Paso, Texas, sin ningún tipo de preocupación, ya que las autoridades estatales no lo están buscando y que desconoce el motivo por el cual no logran capturarlo para que sea juzgado por estos hechos.

A la par dijo que la próxima semana sostendrán encuentros con el fiscal Roberto Fierro Duarte y los fiscales de distrito para ver los avances de las carpetas regionales que no han tenido una homologación y que cada municipio investiga por diferentes vías el delito, a pesar de que ya existieron los primeros detenidos y judicializados por fraude y asociación delictuosa.

