"AMLO hará hasta lo imposible para que yo no sea candidata", advierte Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura para la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, advirtió que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a intentar impedir “a como dé lugar que yo sea candidata”.

Agregó que ante la amenaza que representa su figura para él, el fundador de la Cuarta Transformación hará “hasta lo imposible” por evitar que la panista sea quien gane la candidatura en el proceso interno de Frente Amplio por México.

Por lo anterior, se dijo consciente de que el mandatario federal va a querer inventar delitos inexistentes porque la ve como una amenaza latente dado que sus ‘corcholatas’ “simplemente no crecieron y no son simpáticas; no tienen el conecte”.

En relación a ello, ejemplificó lo acontecido a su arribo al hotel Quality Inn, en donde decenas de turistas atrasaron su salida a fin de poder verla y tener la oportunidad de saludarla.

“Eso ya lo leyó el presidente por lo que él hará lo que sea para fulminarme”, insistió especificando que ello y ase convierte en violencia política de género, por lo que compartió que continuará emitiendo los recursos necesarios para defenderse de esos ataques.

Aprovechó los micrófonos y las cámaras para enviarle un recordatorio al jefe del Ejecutivo Federal de que “esta mujer no se vence porque no he hecho nada indebido en mi vida, no he robado un peso. Lo único que he hecho es trabajar y si ser empresaria en este país es un delito, vaya que está en un problema porque este país necesita empresarios que generen empleos”.

De esa manera, reiteró una vez más que, aunque López Obrador trate de ridiculizarla por haber vendido tamales y gelatinas en su juventud a fin de salir adelante, Gálvez sostuvo que no se avergüenza de su raíz.

En ese tenor, señaló que las ‘corcholatas’ no tienen historia, razón por la cual no despegan, situación que le ha generado un problema al presidente, pues ella sí es cercana y camina por la calle, “la gente sabe de dónde vengo y quién soy”.