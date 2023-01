Analiza Educación centros escolares "patito" ante falta de entrega de certificados

La titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Sandra Gutierrez, señala que se encuentran analizando la legalidad de los centros escolares particulares en los que se presentan situaciones en donde no existe un certificado para que el alumno pueda continuar con sus estudios.

“Estamos revisando estas situaciones, porque el padre de familia y el alumno llegan con una ilusión, y al concluir se encuentran con este tipo de problemas” señaló la titular de la Secretaría.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica, comentó con respecto al tema que siempre que existan dudas con la institución, se acerquen a la Secretaría de Educación y Deporte para recibir una orientación al momento de elegir la institución para certificarse.

Chihuahua

“Lo primero es que cuando se inscriban en una de estas instituciones con mensajes que dicen “preparatoria en dos meses” pues primero se acerquen a la secretaría, en certificación, que es donde se notifican si la escuela tiene reconocimiento oficial de la SEP” agregó Arturo Parga, subsecretario de Educación Básica.

Agregando que muchas de las instituciones que presentan este tipo de “publicidad” no están reconocidas, lo que trae problemas para quienes realizan el procedimiento y el trámite para luego no obtener su certificado y no poder continuar con sus estudios.

Esto a raíz de que en los últimos meses, existen denuncias y quejas con respecto al Centro de Especialización en Computación e Inglés de Chihuahua, quien continúa sin dar una solución con respecto a la entrega de certificados de culminación de estudios para quienes egresaron de su modalidad de preparatoria abierta, en la que cursaron alrededor de 14 semanas, desde agosto del 2019.

La escuela se ubicaba en la calle Av. Melchor Ocampo 324, en la zona centro de la ciudad, sin embargo, las instalaciones fueron cerradas, ya que se cambiaron de ubicación y según parece, hasta de nombre.