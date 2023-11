Aprendiendo a vivir con diabetes: Asociación Civil concientiza sobre esta enfermedad

Por cada persona diagnosticada con diabetes existe otra que no sabe que la padece, esta enfermedad está matando generaciones completas afirmó Florencia Vargas Conde, presidente de la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá, la cual organiza las Jornadas 5tas Jornadas Interdisciplinarias de Diabetes 2023 con el objetivo de contar con personal de primer contacto capacitado en la atención a estos pacientes.

Akam Surá además lanzó el programa Aprendiendo a vivir con diabetes en el municipio de Delicias, donde los beneficiarios reciben un apoyo de un glucómetro, lancetas y tiras reactivas para checar el nivel de glucosa, ello se traduce en un apoyo de alrededor de mil 700 pesos. Además donaron 5 mil jeringas para insulina, la capital también se verá beneficiada con 10 mil jeringas y becas.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Florencia Vargas destacó que se trata de una enfermedad que no duele, en un principio, pero es una enfermedad crónica y degenerativa que a la larga va a causar muchos daños y en la mayoría de los órganos son irreversibles.

Lamentó que la incidencia de la enfermedad esté en aumento, pero sobre todo que se presente en personas de entre 35 y 45 años de edad, población económicamente activa, así como adolescentes de entre 14 y 15 años con una diabetes tipo 2 que generalmente se presenta en la población adulta

Según el INEGI, el 10.3% de la población mexicana de 20 años o más tiene diabetes, lo que equivale a más de 12 millones de personas, sin embargo Florencia señaló que no existen un censo real, pero se calcula que entre el 10 y 12 por ciento de la población de una ciudad puede ser diabético, en Chihuahua podría haber alrededor de 100 mil personas con diabetes, si se toma de referencia que hay un millón de habitantes.

La presidente de Akam Surá mencionó que esas personas que no saben que cursan con diabetes van a empezar a desarrollar complicaciones, “Que no te hagas un chequeo, no significa que no vayas a desarrollar esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad que con educación y conocimiento la podemos tener en un control adecuado, para no desarrollar complicaciones graves, las cuales rebasan los servicios de salud”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

5tas Jornadas Interdisciplinarias de Diabetes Akam Surá 2023

Los días 21 y 22 de noviembre se realizarán las 5tas Jornadas Interdisciplinarias de Diabetes que están orientadas a profesionales de la salud, como son médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, activadores físicos, fisiatras, quienes podrán capacitarse, acceder a conferencias magistrales y talleres encaminados a la atención al paciente diabético.

“Cuando uno tiene profesionales de la salud capacitados, actualizados y con educación en diabetes se brinda un mejor manejo”, dijo que esta jornada de actualización se enmarca en el Día Mundial de la Diabetes, ya que durante este mes de noviembre se busca concienciar a la población sobre el cuidado de su salud, para prevenir y atender estas enfermedades a tiempo.

La Universidad Autónoma de Chihuahua avala estas jornadas, por ello los participantes podrán obtener un aval curricular.

Las actividades se desarrollarán en el Poliforum Científico y Cultural de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, en un horario de 7:30 a 16:00 horas.

Entre los temas se encuentran Tecnologías en Diabetes, Depresión y Ansiedad en Diabetes; Guías de tratamiento en diabetes tipo 2; Manejo nutricio en la diabetes; La ciencia detrás de la obesidad; Diferentes rostros de la diabetes en edad geriátrica; Trastornos de conducta alimentaria; Pie diabético y La importancia de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud ocular.

Además las conferencias magistrales serán “Detección temprana en complicaciones microvasculares” por el endocrinólogo Miguel Ángel Jurado Aguirre y “Estratificación de riesgo cardiovascular” a cargo del endocrinólogo Roberto Rodríguez Moriel.

Aprendiendo a vivir con Diabetes

El programa Aprendiendo a vivir con Diabetes arranca de manera formal en el municipio de Delicias en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 26 años, de un medidor de glucosa anual y tiras reactivas mensuales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El impacto económico para las familias de las personas que viven con diabetes es fuerte, por lo que la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá realiza gestiones para que puedan acceder al programa, el cual les otorga un glucómetro, tiras reactivas y lancetas al inscribirse, pero además de manera mensual se les entregan 100 tiras reactivas y se les brinda educación en diabetes para ayudarlos a llevar una calidad de vida adecuada con medicina, nutrición, psicología y actividad física.

En Delicias, se entregaron además 5 mil jeringas de insulinas para que personas de escasos recursos puedan tener atención.