Argentino viajó a Hermosillo para conocer a su crush; duraron solo una semana y se quedo en México

Eric Uriel llegó a la capital de Sonora con la esperanza de encontrar al amor de su vida; una mujer que había conocido en internet le prometió que sería su novia, sin embargo en tan solo una semana, le rompieron el corazón. En entrevista con El Sol de Hermosillo, el joven nos contó su historia.

Uriel quería salir de su país a muy temprana edad y probar suerte en otro lado, tenía muchas ganas de conocer más culturas y formas de expresión pero no se había decidido del todo, no obstante la linda hermosillense le hizo cambiar de opinión.

Eric es argentino, originario de Santa Fe, dijo que conoció a María a los 17 años, actualmente él tiene 32 y hace 7 meses que está viviendo en la Ciudad del Sol.

El extranjero contó que conoció a la chica en 2007 por las redes sociales, fue en ese momento donde entablaron una amistad y al poco tiempo se comenzaron a gustar, sin embargo al crecer se dijeron a sí mismos que les ganó el amor febril de la adolescencia, que el sentimiento que ambos se tenían no se podía expresar y que no tenían los medios para verse en persona.

“Nos hablábamos de forma recurrente, muchas veces con amor. Todo cambió a finales del 2020; ella me escribió para saludarme en pleno año nuevo, en ese momento recuperamos la amistad y por ende el cariño. María me dijo ‘ven a probar suerte acá, vamos a estar juntos’, lo pensé por unos días y después me decidí”, narró Uriel.

Lleno de ilusiones, empezó a planificar su viaje; renunció a su trabajo y ahorró la indemnización que le dieron, vendió motos, muebles y todo lo que le pertenecía para poder costearse un tiempo en Sonora sin trabajar.

Por restricciones de Argentina, le demoraron el vuelo en tres ocasiones. Uriel estuvo un día entero en Colombia porque se atrasó un vuelo, después hizo escala en Ciudad de México para por fin, llegar a nuestro estado fronterizo.

“Cuando llegué acá, noté que no recibía el trato que yo esperaba, había una frialdad de parte de María, una distancia. Yo me quedé una semana en su casa con su mamá mientras me acostumbraba al estado. A lo más que llegué con ella fue salir juntos al cine”, dijo Eric.

Decepcionado rentó un apartamento, y aunado a esto, todo el dinero que tenía se le acabó en menos de una semana “me quedé en ceros”.

“María no estaba interesada en mí, yo lo veo por el lado de que estaba todo lindo en nuestras cabezas, en la ilusión, pero cuando llegó el día, María no supo manejar el hecho de tenerme físicamente”, expresó.

Uriel insistió para que la hermosillense le dijera qué estaba pasando, pues notó que la relación no estaba dando para más, a lo que ella respondió que se había acostumbrado a estar sola, a no depender de nadie. Asimismo después le contó al argentino que “no eras la persona que había conocido en redes”.

“Yo ya tenía mi pasaje de vuelta para el 7 de noviembre a Argentina, justo un mes después, pero me puse en la cabeza, tanto esfuerzo para llegar, haber sacrificado todo para venir hasta acá y volverme con la cabeza agachada y volver a empezar de cero… no valía la pena”, explicó.

Uriel consiguió trabajo a dos semanas de estar en Hermosillo, en un local de pollos asados en la colonia Villas del Sur, actualmente sigue trabajando allí.

Su jefe en una conversación de tantas le recomendó hacer videos, al principio la idea le parecía rara pero después se decidió; comenzó haciendo vídeos en Tiktok y ya después en Instagram.

“La gente sintió empatía, de que ‘pobre chico de venir tan lejos, lo dejaron tirado’, allí es donde empezaron a aparecer muchas personas ‘te invito a comer algo, a tomar una cerveza’ pero muchísima gente, quedé sorprendido”, enfatizó.

Uriel dijo que encontró un sentido de pertenencia en esta ciudad, se enamoró de los sonorenses “de esa calidez que tienen todos los mexicanos”.

“El encontrar toda esta gente, me hizo entender un montón de cosas y ver que realmente hay buenas personas en el mundo. Yo ya estoy convencido de quedarme a vivir aquí”, comentó.

Uriel se dedica a hacer videos en Hermosillo, donde se maravilla de simples cosas como cargar agua o ir a pagar la luz, pues según dijo, es muy diferente todo a lo que conocía en Argentina.