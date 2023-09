Autoridades no pueden garantizar seguridad ni a mexicanos, ni a extranjeros: LeBarón

El activista Adrián LeBarón señaló que la alerta de viaje del Departamento de Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para no viajar al municipio de Janos, es una muestra que existe una violencia generalizada y la "alianza entre el gobierno y el crimen organizado".

Expuso que dicha alerta, emitida después de que el exjefe de la Policía Municipal de Janos, Higinio S.R., fue detenido en un operativo en el que militares dispararon para someterlo, tras lo cual falleció, da muestra de lo que se vive en la región.

Adrian Lebarón afirmó que prevalece una compleja situación de violencia generalizada en la región, y afirmó "las autoridades no pueden garantizar la vida ni a mexicanos, ni a extranjeros".

"Lo que me duele no es la alerta, sino que puedo confirmar que la situación de Janos, así como en la región, es sumamente compleja, las autoridades se aliaron con el crimen organizado y son zonas en las que no se le puede garantizar la vida a nadie, ni a mexicanos ni a extranjeros.

El pasado 29 de agosto fue cuando el Departamento de Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica emitió la advertencia de viaje "Nivel 3", después del operativo para la detención del exjefe de la Policía de Janos quien tenía órden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, además de presunto vínculo en la desaparición forzada de personas, en grado de tentativa. También le fue extendida orden de aprehensión por extorsión agravada y abuso de autoridad.

Al percatarse de la presencia de elementos militares y de la Fiscalía Estatal, Higinio S R., trató de huir y disparó a los elementos con un arma calibre 9 mm. y para repeler el ataque y evitar que huyera, lo elementos militares dispararon en un glúteo al presunto implicado, quien horas después murió en el nosocomio al que fue trasladado para atender la lesión, ya que afectó un arteria vital.

Tras estos hechos, fue publicada la alerta de viaje en la página del Departamento de Estados Unidos donde se señaló "reconsiderar viajar a Janos, debido a delitos y secuestros".

También se emitieron recomendaciones a estar atentos a medios locales, para conocer la actualización de los hechos, revisar planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de autoridades locales.

Adrián LeBarón consideró que el Gobierno de los estos Unidos, actuó "en consecuencia de su obligación de proteger a sus ciudadanos", y añadió que "lo que debería hacer el gobierno mexicano, es trabajar para regresar la tranquilidad a todo el país".

En este senrido, afirmó que "los índices de inseguridad y violencia, alejan todo: inversiones, turistas, paz, empleos, habitantes, etc."

Consideró que tras dicha alerta, "no podemos sentirnos ofendidos, pero si el Gobierno ya tiene el diagnóstico, debe hacer todo lo que esté a su alcance para atender el problema".

Finalmente el activista reiteró que los hechos son muestra de una violencia generalizada, y que lejos de ofenderse, el Gobierno (en México) debe trabajar en garantizar la seguridad de los ciudadanos, y " no esconder, negar, o inventar 'otros datos'"..