Avanza en Comisión legislativa eliminación de horario de verano en México

En votación nominal en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor, 11 en abstención y uno en contra, integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley de Usos y Horarios, con lo que se pretende acabar con el horario de verano en México.

El diputado federal Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, pidió darle trámite a la minuta para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva, por lo que mañana pasará al Pleno para su discusión y posible aprobación.

Finanzas Exige la CCE Chihuahua mayor coordinación en combate a corrupción

En este sentido, en el caso de la entidad de Chihuahua quedaría dividido en dos husos horarios, debido a que Ciudad Juárez y municipios de la frontera podrían quedarse siempre con el horario de invierno, mientras el resto de Chihuahua tendría el de verano.

La diputada federal por Chihuahua e integrante de la Comisión de Energía, Laura Contreras declaró que la iniciativa de Ley de Husos Horarios no tiene sustento técnico para eliminar el horario de verano, es por ello que la petición desde el Partido Acción Nacional (PAN) es que se analice la situación por cada entidad para establecer algún horario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Detalló que el diputado panista Elías Lixa está proponiendo un Artículo Transitorio para que se tome en cuenta cada una de las entidades federativas, y que sea el Ejecutivo estatal o los Congresos locales quienes definan el horario de verano o de invierno, según las necesidades.

Refirió que, por su parte, ella tiene preparada una reserva donde se toma en cuenta a todo el estado como fronterizo y no sólo el municipio de Juárez, y que no se elimine el horario de verano, sino que siga durante todo el año. Esto en caso que no se tome en cuenta el Artículo Transitorio.