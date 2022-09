Pide PAN analizar situación de cada estado para cambio de horario

La diputada Laura Contreras declaró que la iniciativa de Ley de Husos Horarios no tiene sustento técnico para eliminar el horario de verano, es por ello que la petición desde el Partido Acción Nacional (PAN) es que se analice la situación por cada entidad para establecer algún horario.

Esto se basó en dos premisas: que la gente está cansada de los cambios de horario y que el tema de ahorro de energía, que fue realmente el argumento principal para la modificación en los cambios de horario, ya no es representativo debido a las nuevas tecnologías.

Recordó que se acordó suspender la pasada sesión de la Comisión de Energía, esperando tener oportunidad de hacer algunas adecuaciones, y los cambios que se piden.

La legisladora detalló que el diputado panista Elías Lixa está proponiendo un Artículo Transitorio para que se tome en cuenta cada una de las entidades federativas, y que sea el Ejecutivo estatal o los Congresos locales quienes definan el horario de verano o de invierno, según las necesidades.

Refirió que, por su parte, ella tiene preparada una reserva donde se toma en cuenta a todo el estado como fronterizo y no sólo el municipio de Juárez, y que no se elimine el horario de verano, sino que siga durante todo el año. Esto en caso que no se tome en cuenta el Artículo Transitorio.

Contreras señaló que derivado de sondeos con cámaras empresariales con la ciudadanía en general, con comerciantes y demás, la gran mayoría de los encuestados en Chihuahua quieren que se quede el horario actual, mientras que la propuesta planteada en la Cámara de Diputados es que se elimine este horario y prevalezca el de invierno.

Expuso que si bien es cierto algunos de los estados no tienen algún inconveniente con el horario de invierno, en otros como Chihuahua no es así.

Este próximo lunes 26 de septiembre será la sesión de la Comisión de Energía, en donde habrá de discutirse dichas modificaciones, y probablemente el martes subiría la propuesta al Pleno, pero se está en espera de verificar qué adecuaciones se le pueden hacer al dictamen, a sabiendas que los diputados de Morena difícilmente aceptan cambios en las iniciativas, a decir de Contreras.