Avanzan investigaciones en torno a vandalismo en propiedades de diputada América García

De acuerdo con la información proporcionada por la gobernadora, María Eugenia Campos; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; y la propia afectada, América García, las investigaciones en torno al vandalismo en contra de las propiedades de la legisladora el pasado jueves se mantienen avanzando favorablemente.

De acuerdo con García Soto, ese mismo jueves, día en el que ocurrieron los hechos en los que tanto su domicilio como su camioneta fueron vandalizados, interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y dicha corporación ya hizo las debidas periciales por lo que “han dado una buena continuidad a la carpeta de investigación”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, recordó que las investigaciones son tarea de la FGE, pero reiteró el compromiso a fin de abonar en lo que sea necesario para que las indagatorias se lleven a cabo de una manera más rápida y sensata.

En cuanto a las cámaras que se encuentran cercanas al domicilio, Loya explicó que, ante la situación que se vive en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en donde el Estado tuvo que tomar el mando de las corporaciones policiales, ha retrasado la debida instalación y conexión de todo el equipo, incluso especificó que aún están estudiando en dónde se colocará el subcentro Centinela.

Empero, dijo que eso no es impedimento para esclarecer el hecho, “la investigación debe de llevar muy rápido y no necesariamente con el uso de la tecnología a poder descubrir exactamente qué fue lo que pasó y qué hay de fondo en ello”.

La mandataria estatal, mientras tanto, lamentó que el Grupo Parlamentario de Morena, al cual pertenece la diputada afectada, haya acusado y responsabilizado al Gobierno del Estado de tales ataques, motivo por el cual calificó de “aventurero e irresponsable” el hacer esos comentarios.

“Cómo vamos a hacer eso, nosotros no somos como otros gobernadores que andábamos persiguiendo gente. Nosotros no andamos persiguiendo a la oposición, no andamos persiguiendo a nadie, mucho menos a otra mujer”, precisó Campos Galván al respecto de las acusaciones.

Por el contrario, la jefa del Ejecutivo le externó su respeto hacia García Soto y confirmó que la FGE ya se encuentra haciéndose cargo del caso y está en constante contacto con la legisladora, “pero por favor cualquier cosa aquí estoy, se lo digo de mujer a mujer, no como gobernadora, aquí estoy para ayudarla por supuesto”.