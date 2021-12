Ayudemos a salvar las piernas de Alexis

Alexis tiene 19 años, el sábado 2 de octubre fue embestido por un auto, dejándolo incrustado en la cortina de un establecimiento comercial. A meses del incidente sigue luchando por salvar su vida y sus piernas.

Aquel sábado 2 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, los gritos de dolor de Alexis inundaban la avenida Niños Héroes y Ocampo, sitio donde se registró el incidente que dejó como saldo a tres personas severamente lesionadas, además de tres afectados más.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Alexis Armando López Castillo, de 19 años, relató que junto con Ana Victoria y Melani estaba sentado en los escalones de un local comercial, esperaban un Didi para dirigirse a su hogar. En cuestión de minutos la vida les cambió. El auto Actitude, rentado para la plataforma Didi, impactó a un auto Honda de color gris que se desplazaba a exceso de velocidad, que se desvía hacia la zona donde se encontraban los jóvenes. Literalmente a Alexis lo incrusta en la cortina metálica del local.

“Tenía las piernas quebradas, no sentía de la cadera hacia abajo y el dolor era insoportable, tenía miedo de que me hubiera fracturado la columna”, relata el joven de 19 años, quien junto con su familia ha tenido que vender sus pertenencias, su auto y hasta pedir prestado para costear los primeros gastos médicos.

El rescate del estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua fue rápido. Lo trasladaron al Hospital General Dr. Salvador Zubirán, donde la urgencióloga le dijo que tenía que amputarle una de las piernas porque el pie estaba poniéndose morado, pues debido a la fractura la arteria se había perforado y estaba presionada, por ello no irrigaba sangre.

El joven le suplicó que no la amputara. La decisión fue desviar el hueso para liberar el flujo sanguíneo, el dolor lo hizo desmayar. No supo cuánto tiempo pasó, pero al despertar su familia ya estaba lista para trasladarlo a otro hospital.

Su tía enfermera consiguió médicos para brindarle una esperanza al joven. Le practicaron cuatro cirugías, el ortopedista Marco Flores y su equipo se solidarizaron con la familia y cobraron lo mínimo en honorarios médicos. “Para nosotros fue una bendición, no estábamos preparados para un accidente. Nos endeudamos, sacamos un ahorro, vendimos lo que pudimos”.

La batalla ha sido dura, ha peleado contra la infección de hueso, el antibiótico le destruyó la flora intestinal, le puso negras las venas, sigue acostado en cama, no puede recargarse, no puede bañarse en la regadera porque su casa no está adaptada para una silla de ruedas. Vive en la colonia Mármol II, donde las calles son muy irregulares, por lo que cada vez que necesita salir es un martirio.

Hace 15 días le dijeron que requiere de una cirugía urgente, pero sin recursos no es posible. Necesitan aplicarse un centro medular en el fémur derecho y aplicar injerto de cadera. Además se necesita comprar injerto para su tibia izquierda porque tiene un faltante.

Buscó apoyo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, se organizaron para realizar una hamburguesada este sábado 18 de diciembre de 12:00 a 17:00 horas en la Facultad de Derecho.

Alexis requiere 140 mil pesos como mínimo, con el apoyo de la Clínica de la Mujer y los bajos honorarios de los médicos, pues en otro nosocomio serían 400 mil pesos.

La póliza del seguro del responsable sólo cubre 1.5 mdp, pero son seis los afectados: los tres jóvenes, el dueño del vehículo Didi que era rentado, el dueño del local comercial y el Honda que los embistió.

El estado de salud de las jóvenes es estable, una de ellas fue amputada el mismo día del accidente, la otra será intervenida en estos días debido a que presenta una infección de hueso.

A la fecha existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra en Condusef porque los seguros no se han hecho cargo.

Alexis seguirá luchando, pero si usted quiere apoyarlo puede depositar en la cuenta 5579099015672159 a nombre de A. Armando López Castillo.