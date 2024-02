Bienes asegurados a nombre de Aras siguen "en el limbo": abogado

El abogado Mariano Cordero, quien representa a 60 de los demandantes contra la sentencia girada en el caso de Aras Business Group, mencionó que hay algo que ve como más grave que incluso la resolución dictada en favor de los afectados, que consiste en que los bienes siguen estando “en el limbo”.

“Hay algo más grave que la resolución, que es el que siguen en el limbo los bienes y una autoridad no ha querido echarse la pelota de asegurarlos vía formal, o sea que hay puros embargos precautorios y se teme que se pierdan”, dijo en entrevista telefónica.

Destacó que en cuanto a las apelaciones en contra de la sentencia que fue dictada en el caso Aras, siguen en trámite, esperando una audiencia en la cual desahogarán algunas pruebas, comentando que actualmente hay cuatro apelaciones interpuestas, una por parte de él en donde representa a 60 víctimas.

El litigante comentó que actualmente hay cuatro apelaciones, en donde representa una con 60 personas, “Hay otras tres más interpuestas por otras víctimas, incluso están las de Érika Jasso”, comentó.

Al cuestionarle sobre una posible fecha en que resolverían esta resolución en contra de la sentencia que se dictó el pasado mes de diciembre del 2023, por parte de la jueza Hortensia García, de que Aras debía de pagar las afectaciones por medio de los bienes que tiene a su nombre, el abogado comentó que va en buen rumbo.

“Creo que existe la disposición de resolver, pero rápido, yo estuve buscando al magistrado la semana pasada, ahorita voy a volver a buscarlo y lo más pronto posible que se pueda resolver”, dijo mediante entrevista telefónica.

De las 4 mil 355 denuncias interpuestas contra la resolución de Aras Investment Business Group, donde dicha empresa fue declarada penalmente culpable del delito de fraude, el abogado Mariano Cordero representa a 60 de éstos.

Fue en diciembre de 2023, cuando la juzgadora determinó que se permitirá la reparación de los bienes que restan de la empresa a los miles de afectados por la misma.

Con esta sentencia, todos los afectados podrán recibir una reparación del daño parcial, ya que no se garantiza que haya una reparación total del daño, debido a que se cubrirán los gastos con los bienes que tiene asegurados la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave) fue designada como la encargada de tomar los bienes y comenzar a repartir los mismos. "Van a recibir centavos por pesos, pero cada quien va a aceptar o no lo que les ofrezca, este juicio no garantizó la reparación del daño, ni el acceso real a la justicia, fue una simulación que ya habíamos adelantado, no se sanciona verdaderamente a los responsables y las víctimas se deben conformar con lo poco que queda, para cerrar este caso", señaló el abogado en entrevista el 15 de diciembre de 2023.