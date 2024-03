Bonificarán a usuarios 50% de la mensualidad que pagaron en la Alberca Santo Niño

El Instituto Chihuahuense del Deporte de Cultura Física, a través del encargado de la Subdirección de Cultura Física, Óscar Heras, informó que se llegó a un acuerdo con los usuarios de la alberca Santo Niño, para bonificar el 50% de la mensualidad que pagaron durante el tiempo que el espacio deportivo permanece cerrado, por un tema de mantenimiento.

“Los usuarios están regidos por un lineamiento que si dejan de pagar, pierden el tema de la inscripción; pero, revisando el tema, vamos a tener que hacer un reajuste del cobro, por el tiempo que ha permanecido cerrado”, explicó el subdirector de Cultura Física del ICHDyCF.

En ese sentido, explicó que el cierre temporal de la alberca, se debe la reparación de las calderas, ya que se trata de una alberca climatizada, en la que el agua se mantiene a una temperatura más caliente que la del medio ambiente, para brindar un mejor servicio a sus usuarias y usuarios.

“El proveedor es el que nos ha traído fecha tras fecha; y no se ha podido concretar la instalación de las calderas. Nos comentó hoy en la mañana, lunes 11 de marzo, que iba a instalar las calderas pendientes, para poder reaperturar”, detalló el subdirector Heras.

En caso de que la instalación resulte favorablemente, Óscar Heras, encargado de la Subdirección de Cultura Física, acotó que se prevé la reapertura de los servicios que se brindan en la alberca Santo Niño, sea a partir del próximo día jueves 14 de marzo.

La reparación de la calderas en el espacio deportivo de la colonia Santo Niño, inició hace aproximadamente tres semanas, durante la segunda quincena del mes de febrero, desde cuando fue necesario cerrarla al público, para darle el mantenimiento correspondiente.

Durante ese periodo, los usuarios fueron informados de que se estaría trabajando en el mantenimiento del espacio deportivo; sin embargo, el tiempo de espera fue mayor al esperado, por lo que mostraron diferentes expresiones de molestia y de inconformidad, por haber aportado un pago para no perder su inscripción, sin poder hacer uso de la alberca.

“Se va a hacer un reajuste: hay usuarios que aún no han pagado, entonces, con ellos no hay problema. Más bien, sería con varios que ya hicieron el pago, a quienes se les haría el reajuste. Vamos a tener capacidad de hacer un reajuste del 50% del cobro de la mensualidad. Solo estamos esperando que se abra. A los usuarios que ya pagaron, se tomaría como a cuenta, y los que no han pagado, no hay problema”, explicó.

Así mismo agregó que el acuerdo se llegó después de celebrar una reunión con personas usuarias de la alberca Santo Niño, y que será notificado por las vías de comunicación que se mantienen de manera ordinaria con ellos.

“Por indicación de la directora, la maestra Teporaca Romero, nos ha pedido que pongamos particular interés en todos los comentarios e inquietudes de la alberca Santo Niño, quienes tienen muchísimos años siendo usuarios de esta alberca”, finalizó.

La alberca Santo Niño tiene un aproximado de 560 usuarios, y es una de los espacios deportivos con mayor tradición en la ciudad de Chihuahua