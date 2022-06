Cada vez más hombres se animan a denunciar violencia familiar: Puerta Violeta

“Hombres se han animado más a denunciar violencia familiar, antes por vergüenza o machismo no lo realizaban , sin embargo, ahora hemos visto que se han registrado reportes en contra de mujeres por agresiones”, así lo manifiesta Laura Holguín, coordinadora de Puerta Violeta.

La coordinadora de Puerta Violeta, Laura Holguín, comenta que tras las diferentes acciones que se han implementado en materia de seguridad, los hombres han confiando más en la corporación policiaca, lo cual los ha alentado a denunciar también los casos de violencia familiar.

Indicó que recientemente se han registrado alrededor de cinco casos, en los cuales, los que realizan el llamado de auxilio al sistema de emergencia han sido hombres, quienes han manifestado ser víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de mujeres.

Machismo y vergüenza impiden que los hombres denuncien casos de violencia

Elementos de Policía Violeta explican que el procedimiento utilizado es el mismo, tanto en hombres como en mujeres. Foto: Archivo | El Sol de Parral

“Antes, por machismo o vergüenza no denunciaban, pero ahora vemos que tienen confianza para realizarlo, aquí lo importante es no quedarse callado, ya que en cualquiera de los casos la violencia no es buena y se deben tomar acciones para evitar que continué”, manifestó.

Explicó que el procedimiento que se aplica es el mismo, tanto para hombres como mujeres; “ Nosotros llegamos, entrevistamos a la víctima y tras indagatorias realizamos la detención, posteriormente consignamos el caso ante la Fiscalía General del Estado zona sur, donde se determina la presunta responsabilidad”.

De igual forma, indicó que se da el seguimiento adecuado, brindándoles atenciones psicológicas y asesoramiento jurídico, mediante la coordinación con las diferentes instancias municipales.

Por último, exhortó a la ciudadanía en general a que si están pasando situaciones de violencia, realicen las denuncias correspondientes y evitar quedarse callados, ya que esto conlleva a otras situaciones de riesgo.

