Capacitación ayuda a unificar criterios: Síndica de Chihuahua

La titular de la Sindicatura de Chihuahua, Olivia Franco Barragán, destacó los trabajos de unificación en las sindicaturas del estado de Chihuahua, así como la capacitación constante, y los esfuerzos para dignificar y empoderar la figura de la sindicatura, y defensa de los derechos humanos y de género en municipios chihuahuenses donde se han vulnerado sus atribuciones.

“Tenemos 67 síndicos y hemos estado en una comunicación constante todas las sindicaturas desde que fuimos electos empezamos a reunirnos y no he dejado pasar la oportunidad que se presenta cuando alguien necesita un respaldo, una asesoría, un apoyo y estarnos fortaleciendo. El objetivo de esos encuentros entre síndicos es la figura de la sindicatura, institucionalmente hablando”, afirmó Olivia Franco, quien acotó la importancia de la capacitación y el conocimiento, para ser mejores personas, mejores profesionistas y mejores servidores públicos.

Bajo esa premisa, todas las sindicaturas trabajan para unificar criterios, desde Santa Bárbara hasta Nuevo Casas Grandes, y la capital, en las Jornadas Hacia la Profesionalización, de las cuales se han celebrado una decena, y la próxima programada para finales de este mes de julio, abordará los temas de Comités de Compras y Comités de Adquisiciones.

La síndica Franco Barragán explicó la dinámica de trabajo dentro de la oficina de Chihuahua capital, de donde refirió, cuenta con un excelente equipo multidisciplinario, con cinco áreas: la administrativa, que es para una manera interna tratar y atender el personal y lo que dentro de la administración municipal; el área de auditoría contable y financiera tenemos el área de autoría en obra y desarrollo urbano.

“Tenemos el área jurídica que soporta a estos dos tenemos, el área de coordinación ciudadana que trabaja constantemente en la calle. Este trabajo de coordinación ciudadana nos nutre muchas veces, nos guía, amén del plan de trabajo que tengamos anual o trimestral. Nos aplicamos a las demás áreas sin desatender otras, eso es muy importante en una sindicatura: no podemos desatender lo importante por lo urgente y ese eso ha sido para para mí algo de cumplir lo que en su momento se ofreció en campaña, no ser una síndica de escritorio”, mencionó.

En ese sentido, informó que las sindicaturas han ido adoptando estrategias de Chihuahua capital, como el programa Sindicatura en tu Distrito, al tiempo que se retroalimentan en diferentes aspectos. Reconoció que también han enfrentado situaciones difíciles como faltas de respeto a síndicas.

Acotó que Chihuahua es el único estado donde los 67 síndicos no votan y es el único estado en donde llegan a estos cargos por medio de una elección. A diferencia de otras entidades federativas donde hay más de una persona como titular en sindicatura, con atribuciones sobre administración o cuestiones sociales, en Chihuahua es una persona de titular que funge en estas responsabilidades para intervenir cuando hay situaciones que se deban comunicar al Ayuntamiento.

Presidencia Nacional de Conasime

Olivia Franco Barragán fue nombrada como copresidenta de la Conferencia Nacional de Síndicos de México, Conasime, donde ha destacado por la intervención de capacitación, unión y liderazgo, que la ha distinguido en la sindicatura de Chihuahua capital.

“Nuestra obligación es dar aviso e informar al Ayuntamiento de lo que encontremos para cuando haya omisión o desatención. Hemos sido punto de partida para que homogenicemos ese criterio y nos refugiamos entre nosotros mismos; y hemos llamado la atención, porque por ese trabajo en el estado es que se llamó la atención a nivel nacional y se nos hizo una invitación de la Conferencia Nacional de Síndicos de México. Está conformada por síndicos de todo el país, de todos los partidos”, aseveró.

Sobre el tema, mencionó que desde la presidencia nacional, en otros lugares se interesan por la forma de trabajar en Chihuahua. Además, de la retroalimentación de formas de trabajar en otras entidades.

Sindicatura con ética, respeto y responsabilidad

Franco Barragán expuso que hay un cuestionamiento que se da de manera natural, al ser la titular de la sindicatura y el presidente municipal del mismo partido; sin embargo, acotó que es muy común que coincidan integrantes del mismo partido en esos puestos.

“Sí se puede. Sí se puede y se debe, con objetividad ser muy éticos porque eso a medias tintas, nada. Tenemos que ser muy éticos, muy respetuosos de la responsabilidad que tenemos, pero hay una situación muy importante, que ojalá la tuvieran en otros municipios como estados es que el principal aliado de la sindicatura en la capital de Chihuahua es el alcalde: porque a mí no me frena con la información que necesito y yo no podría trabajar podría estar haciendo bilis quejándome en el Ayuntamiento públicamente”, compartió.

Titular de la Sindicatura de Chihuahua, Olivia Franco Barragán / Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Vulneración a figuras de síndicos y síndicas del estado de Chihuahua

Olivia Franco mencionó que en algunos municipios se han vulnerado los derechos como figura de síndicos y síndicas, y en este último, incluso se han registrado violencia de género, por lo que hizo un llamado al Congreso del Estado a legislar a favor de las sindicaturas, para poder desenvolverse como su cargo lo amerita.

“Hacer ese llamado a los diputados, a las diputadas, que vean con mucho respeto e institucionalidad las sindicaturas y se les dé un voto. Yo no lo necesito, pero a lo mejor otro síndico en otro momento en la capital lo va a necesitar, porque yo tengo una gran fortaleza ese aliado que es el alcalde, quien conoce muy bien la administración municipal y es muy visionario y sabe qué se debe resolver”, destacó la síndica de Chihuahua.

En ese mismo tema, dijo que en otros municipios, hay quienes tienen una visión corta y hay quienes se toman las cosas a la defensiva.

“O no les gusta que les digan lo que está mal o cómo corregirlo o cómo podría estar mejor. Pero hay quienes ni siquiera les gusta que les digan eso. Hay síndicos que no acuden a la sesión de los ayuntamientos, porque el alcalde les dice ‘no vas’; entonces ni siquiera la presencia del síndico quieren, menos que les digan, entonces necesitamos esas reformas en el Código Municipal para que se vea con respeto la figura de la sindicatura”, denunció.

Para finalizar, denunció que hay que tratar a la persona con respeto a su dignidad humana y no es tener un sueldo, es que se trate con respeto. “Esa es la manera en que los diputados y las diputadas pueden dejarle de herencia a la figura de la sindicatura”, concluyó.