Caso Briana: padres denuncian que se ignoraron alertas rojas del profesor

Una alerta entre los padres de familia del Colegio Belén y de otras instituciones privadas de la entidad se ha generado tras darse a conocer que uno de los presuntos secuestradores de la menor Briana Camila resultó ser su profesor, mismo que según datos de la Fiscalía General del Estado tiene dos carpetas de investigación, una de las cuales lo hizo pisar la cárcel el pasado mes de febrero.

Los dos detenidos por la privación ilegal de la libertad de la jovencita de 16 años fueron identificados como Kevin Daniel F. F. y Érick Ricardo R. S., éste último docente del Colegio Belén en donde estudia Briana Camila; asimismo, el profesor cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de daños imprudenciales y una sentencia por fraude, por el cual estuvo internado en el Cereso del 18 al 23 de febrero de 2022, en virtud de una suspensión del proceso a prueba.

Al respecto, la madre de Briana aseguró que anteriormente algunos padres de familia habían denunciado que ese profesor acosaba a algunas estudiantes, incluso les tomaba fotografías sin especificar un motivo, y a pesar de la preocupación, la directora del plantel, Raquel Arreola, desestimó las acusaciones e hizo caso omiso.

“No es perdonable que ante tanta alerta roja nunca se hizo nada contra el docente, quien ya contaba con antecedentes penales”, dijo la madre de la víctima, quien destacó que es muy lamentable que se supone que las escuelas son consideradas como puntos seguros para sus hijos, y que ahora ocurran ese tipo de hechos, debido a que no se cuenta con estándares rigurosos para la contratación del personal.

Sobre este tema, el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, adelantó que se realizarán revisiones a los más de 700 colegios particulares que operan en la entidad, y se verificará que el personal docente de cada institución cumpla con los requisitos que marca la ley; asimismo, hizo énfasis que en caso de detectar que no se cumple con lo establecido, se aplicarán sanciones contundentes, pues no se puede permitir por ningún motivo que sucedan este tipo de situaciones.

Directivos no hicieron nada: padres de familia

La madre de Briana Camila exigió a los directivos y propietario del Colegio Belén Bilingüe que revisen a su personal, esto al tomar la palabra en la reunión que sostuvieron padres de familia con los encargados del plantel.

El caso de secuestro de la adolescente Briana Camila ha generado una alerta entre los padres de familia, dado que las escuelas eran consideradas puntos seguros para sus hijos, sin embargo al no contar con estándares rigurosos para la contratación de personal, ya no están convencidos de ello.

De acuerdo con los audios que proporcionaron los padres de familia a esta casa editora, se denunció que el docente Érick Ricardo R. S. acosaba a las estudiantes, incluso les tomaba y pedía fotografías; a pesar de que se denunció esta situación, la institución nunca procedió para evitar un incidente mayor.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“No es perdonable que ante tanta alerta roja nunca se hizo nada contra el docente, quien ya contaba con antecedentes penales”, señaló uno de los padres.

El padre de familia señaló que cuando sus hijos denunciaban algo y acudían con la directora Raquel Arreola negaba cualquier situación y ponía mil excusas, pero nunca les creyeron a los estudiantes.

Otra de las denuncias que pesa sobre el maestro Érick y que se puede escuchar en los audios es que vendía los exámenes, en una ocasión lo vendió a uno de los grupos de tercero de preparatoria, el otro grupo no tuvo los recursos necesarios para pagarle su “servicio”.

Además se develó que los alumnos de preparatoria irán a un viaje a finales de este mes, y el docente Érick estaba contemplado para acompañarlos, por lo que los estudiantes fueron a hablar con la directora sobre la situación de acoso, pero no se hizo nada para proteger a la comunidad.

Chihuahua Caso Briana: ¿por qué y cómo privaron de la libertad a la menor de edad?

Criticaron que no se hayan tomado la molestia de checar el expediente del docente a pesar de que tratan con niños pequeños y adolescentes. El ahora presunto secuestrador ingresó al Cereso el pasado 19 de febrero de 2022.

El padre de una adolescente de preparatoria recriminó a la directora por qué tanto ella como los maestros que conocían la situación penal del exdocente no actuaron, sino que se convirtieron en cómplices.

La madre de la víctima, apoyada por los padres de familia, aseveró que existen más implicados en el secuestro de la adolescente de 16 años, ya que se conocía la ubicación, el horario de salida, el trayecto y el vehículo en el que se transportaba.

“No necesito que me digan que tienen la actitud de ayudar, no me están haciendo ningún favor a mí ni a ninguno de los padres de familia. Aquí les confiamos lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos”. Incluso en los audios se puede captar la aprobación de los padres a través de los aplausos.

Casa donde localizaron el carro y se detuvo a una persona por caso Briana / Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Una de las madres de familia volvió a cuestionar a los directivos, pues el hombre Érick presentaba algunos patrones de conducta inadecuada y no investigaron los antecedentes en otros estados.

A la vez que destacaron que con que una sola jovencita sea violentada por un acosador deben de creerle, porque a lo mejor ella se atrevió a denunciar lo que otras prefieren callar por temor a ser reprobadas. “No tiene que llegar a una junta de padres para que le crean a una jovencita”.

Chihuahua Directivos de Colegio Belén no dan respuestas a padres de familia tras sustracción de menor

Ante el reclamo de los padres de familia, en el audio se escucha que los directivos del Colegio Belén Bilingüe les señalaron que se cuenta con la documentación y papelería de cada uno de los empleados de la institución, incluso la carta de no antecedentes penales.

El abogado Roberto Borunda, del Colegio, indicó que un docente de preparatoria habló con las estudiantes, quienes le relataron algunas situaciones. Se encaró al maestro Érick y se le impuso una acta administrativa.

Se excusó diciendo que apenas se enteraron de la situación el pasado viernes y a partir del lunes se actuó en consecuencia con el acta administrativa, pero que antes no tenían conocimiento del acoso o de cualquier otra situación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el audio se percibe cómo otra madre de familia asegura que la escuela conocía sobre la venta de exámenes y que pensaron que el secuestro era parte de una represalia por haberlo denunciado.

El caso deberá seguir en los tribunales una vez que a los presuntos secuestradores se les presente ante el juez y se continúe con la indagatoria para localizar a los demás implicados.