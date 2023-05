Caso May: "No quiero ser una muerta más ni que mi nombre esté en la Cruz de Clavos"

El caso de May, una mujer que fue víctima de sexting por parte de su expareja, no sólo ha sido desestimado por la Fiscalía de la Mujer, sino que además, la víctima demandó que su expareja la sigue a todos lados, pero asegura que las autoridades han hecho caso omiso a la medida de restricción solicitada, para que el victimario no se acerque a May.

En entrevista, May afirmó que teme por su vida, pues su expareja, con quien tuvo una relación de dos años, la sigue a donde sea que vaya, y pidió que "así como nos dicen que denunciemos, de igual forma nos apoyen. Yo no quiero ser una muerta más, ni que mi nombre esté en la Cruz de Clavos".

May fue diagnosticada con altos niveles de ansiedad y estrés por el mismo personal de Psicología de la FEM, y desconoce por qué su caso está igual que hace siete meses, cuando interpuso la demanda.

A su vez, los asesores jurídicos de May expusieron que la Policía Cibernética "equivocó" ciertos términos para integrar la carpeta de investigación, y la víctima tendría que atravesar de nuevo por todo el proceso de demanda que interpuso a finales de 2022, para que se abra e investigue por violencia familiar, como debió ser desde antes, sumado al sexting.

De acuerdo a la evaluación psicológica realizada a la víctima, misma que proporcionó a este rotativo, se le detectó un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido.

Lo que los especialistas encontraron es que dicho estado es "derivado de la victimización sufrida asociada a otros problemas, que pueden ser objeto de atención clínica, que han provocado un malestar clínicamente significativo y propician deterioro emocional en la actividad y desempeño".

Además, refiere que los síntomas de May evidencian que se encuentra "en consonancia y guarda relación directa con los hechos que se le investigan, el diagnóstico y por ende, el número de sesiones es susceptible a modificarse y verse aumentado si los factores estresantes continúan".

En el texto, se sugiere tratamiento psicológico especializado por un mínimo de 54 sesiones (una por semana) y considera que el costo por sesión puede llegar a los $900 en algunos consultorios privados de la ciudad.

May relató cómo ha sido su vida después de ser expuesta a través de distintos medios tecnológicos, y de que su expareja de nombre Carlos comenzó a seguirla, observarla y a apostarse al exterior de su domicilio, de su trabajo, de espacios públicos a los que la sigue.

En distintas fechas, May recuerda que ha sido seguida. Una de éstas fue el 3 de abril, cuando observó que su expareja estaba en un automóvil cerca del trabajo de ella, en ese momento marcó a la Policía Municipal y arribó la unidad, pero él se había ido del lugar.

Después, el 5 de mayo, de nueva cuenta, Carlos siguió a su víctima, quien fue alertada y de nuevo dio aviso a la Policía Municipal, pero de nuevo el individuo se alejó.

Las peticiones de la víctima a las autoridades, gobierno estatal, Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género, es "que atiendan mi carpeta de investigación y me otorguen una orden de protección y seguridad, para fines que adviertan a Carlos, mi expareja, que no se me acerque y no me siga".

Expuso: "Quiero externar a las autoridades referidas que temo por mi integridad, mi vida, al igual que la de mis familiares, ya que Carlos, mi expareja, me sigue a donde voy, ya sea mi domicilio, lugar de trabajo y a domicilios, cuando voy a visitar a mis familiares"

El llamado de May fue, para concluir, "al mismo tiempo, no quiero ser una mujer muerta más, ya que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y FEM pueden evitar la ejecución de un delito de feminicidio".