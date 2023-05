Desatiende FEM grave caso de sexting y acoso; afectada pide atención de las autoridades

Una joven que fue víctima de sexting por su expareja denunció ante este medio una serie de omisiones en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, donde interpuso la demanda, luego de que su expareja sentimental difundió imágenes de índole sexual íntima de la joven, y con éstas ofrecía supuestos servicios sexuales

El 27 de octubre de 2022 la joven, quien se identifica como May, acudió a la FEM a interponer la demanda, pero debido a que no veía avance en su caso, decidió contratar a asesores jurídicos, quienes solicitaron la integración al caso y se les autorizó en diciembre del mismo año.

El asesor jurídico particular de May, Manuel Martín Rivera Vázquez, pidió una copia de la carpeta de investigación a la ministerio público, pero ésta respondió que no podía, debido a que tenían demasiada carga de trabajo.

Rivera Vázquez hizo la misma petición por segunda ocasión, pero ante tantas largas en el caso, acudió a un juez federal, para que diera la orden de atender el caso y terminar con las omisiones.

Hasta la fecha, May teme por su integridad y pide a las autoridades competentes, quienes posiblemente ignoran lo que acontece en FEM, que escuchen su llamado, pues no quiere ser una víctima más del feminicidio.

"Les pido a las autoridades, gobierno estatal, Fiscalía General del Estado de Chihuahua y Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género de ciudad Chihuahua, que atiendan mi Carpeta de Investigación y me otorguen una orden de protección y seguridad, para fines de que adviertan a Carlos, mi expareja, que no se me acerque y no me siga.

Quiero externar a las autoridades referidas que temo por mi integridad y mi vida al igual que la de mis familiares, ya que Carlos mi expareja, me sigue a donde voy, ya sea en mi domicilio, lugar de trabajo y a los domicilios cuando voy a visitar a mis familiares", señaló la joven.

Manuel Martín Rivera Vázquez, asesor jurídico particular de May, afirmó que, pese a que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada de las Mujeres, no ha recibido respuesta, lo que mantiene a la joven en constante temor pues su expareja sigue acosándola y siguiéndola, sin que las autoridades hagan algo para protegerla.

La última ocasión en la que May supo de su victimario fue el pasado viernes 5 de mayo. Compañeros de trabajo se dieron cuenta de que Carlos la estaba siguiendo en un vehículo, pero al ir caminando nunca se lo imaginó y nunca volteó a sus espaldas, por lo que se comunicó a la Policía Municipal para que hicieran el reporte y dieran un recorrido alrededor de la del área donde ella trabaja.

El motivo por el que May y su asesor decidieron hacer público este hecho es que llegue a oídos de quienes encabezan la Fiscalía General del Estado, toda vez que en muchas ocasiones, los altos mandos no se dan cuenta, o desconocen lo que ocurre en el proceso (en este caso de la Fiscalía de la Mujer) porque desconocen cómo operan y las omisiones que cometen quienes tienen a cargo.

El asesor jurídico añadió que la FEM, directamente la ministerio público han hecho "una labor muy pobre; la carpeta de investigación ha sido muy pobre, porque obviamente pudiendo hacer más, para recabar información, para mandar citar al imputado y advertirle que no se le acerque a la víctima, no lo ha hecho".

Cabe mencionar que la llamada Ley Olimpia, que contempla como delitos las conductas que atentan contra la vida y la intimidad sexual, como es el caso de la difusión no autorizada de material fotográfico, audio visual, digitales o análogos, o en cualquier formato, de contenido sexual.

Esta ley se generó de un caso similar al anteriormente expuesto, pues una jovencita de Puebla, de nombra Olimpia Carola Melo, sufrió violencia digital por parte de su expareja, lo que la llevó a emprender una lucha que duró cerca de siete años, para que las autoridades y las legislaciones, aprobaran dicha ley.