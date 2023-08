Celebran conversatorio por la defensa de nuevos libros de texto de la SEP

“Ya no podemos aprender en cajoncitos por asignatura. Pero no significa que vamos a cambiar la crianza de los alumnos. La crianza corresponde a los padres y madres de familia. Lo que puede pasar es que vendan los libros en el mercado negro y se haga un negocio, cuando pueden estar en las manos de las niñas y los niños de forma gratuita”, señaló la maestra Zamora Gutiérrez.

El colectivo Pro defensa de la Educación Pública, celebró el conversatorio La Nueva Escuela Mexicana, al que asistieron alrededor de un centenar de personas entre docentes, padres y madres de familia, y público interesado en el tema, con la participación de docentes, inspectoras y profesionales de la educación, quienes se pronunciaron en contra de lo que llamaron el secuestro de los nuevos libros de texto diseñados para el ciclo escolar 2023-2024, por la decisión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de no permitir la distribución de éstos en el estado de Chihuahua.

Los panelistas que integraron la mesa panel fueron moderados por Helena Rojo, con la participación de Wendy Tagle Carrillo, Ana María González Ortiz, Andrés Octavio Varela Enríquez, Araceli Zamora Gutiérrez, y como relatora de todo lo expresado, Martha Cecilia Rey Mendoza. En el conversatorio también estuvo presente el delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

El profesor Efrén González ofreció unas palabras de bienvenida a los convocados que se dieron cita en el auditorio del Colegio de Arquitectos, en la calle Politécnico Nacional, de la colonia Quintas del Sol, este lunes 14 de agosto, compartió que el conversatorio ha sido promovido por el colectivo Prodefensa de la Escuela Pública y de los Libros de Texto, además de la Mesa Relatora, cuyas conclusiones serán enviadas a la presidencia de la República.

En una auto presentación inicial, Ana María González Ortiz, mencionó ser educadora, 29 años formación de docentes de maestría y posgrado. Wendy Tagle, maestra que participó en la elaboración de libros de texto, cuenta con 25 años en la docencia. Andrés Octavio Varela Enríquez, pedagogo, pertenece al colectivo Prodefensa de la Escuela Pública; Aracely Zamora, es supervisora escolar de Ciudad Juárez, y manifestó que la preocupación es grande, pues se tiene que hacer valer el trabajo realizado. “Esta decisión nos preocupa a todos, porque la calidad moral y profesional, está en juego”, afirmó sobre la decisión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Por su parte, como un mensaje inicial, Helena Rojo, servicio moderadora, dijo: “Maru ya decidió, pero el pueblo somos más”.

Juan Carlos Loera mencionó que el objetivo de este conversatorio, es explicar en qué consiste la nueva escuela Mexicana, de la que 82 inspectores que hicieron pública una declaración en contra de los textos públicos gratuitos.

Helena dio la palabra a Wendy Tagle Carrillo, quien defendió el proceso de elaboración de los libros, y dijo que los maestros son quienes saben cómo se trabaja en el aula de clases; con una capacitación desde hace un año.

En su aportación al diseño de los libros de texto, colaboró con el tema La niñez unida contra la violencia de género.

“Los alumnos son personas pensantes y auto críticos. Confíen que el trabajo que vamos a hacer con sus hijos. Nunca vamos a limitarnos, a un programa o un libro”, expresó la maestra Wendy, y señaló que desde hace 25 años trabaja por proyectos, para llevar la transversalidad como se ha estado realizando.

“Necesitamos seres humanos más humanos. Quiero lo mejor para mis niños, para mí y para mi México”, aseveró.

Por su parte, Aracely Zamora Gutiérrez dijo que el modelo es dialógico con la realidad, que permite a las niñas, niños y adolescentes tienen que saber lo que hay ahí afuera. No para ideologizarlos, sino para que conozcan otras realidades de lo que viven otras personas, y fomentar la tolerancia.

“Esto no tiene qué ver con la crianza, eso lo hacen los padres. Nadie atrás y nadie afuera. No ideologizamos a nadie, porque no excluimos a nadie. No podemos decir que el niño expuesto a libros de texto va a cambiar, porque está el trabajo docente, en el que somos mediadores. Dudar de la mediación docente, nos atañe como docentes. Haber participado en la elaboración de los libros de texto y en el sistema educativo, es una reivindicación a los docentes que no nos habían dejado participar. El Estado me preparó para que yo preparara a mis docentes. Exijo respetar el trabajo de mis compañeros y compañeras. Este trabajo es sin precedente. Es mi sueño profesional tirarlo por una indicación no es congruente. Ya no podemos aprender en cajoncitos por asignatura. Pero no significa que vamos a cambiar la crianza de los alumnos. La crianza corresponde a los padres y madres de familia. Lo que puede pasar es que vendan los libros en el mercado negro y se haga un negocio, cuando pueden estar en las manos de las niñas y los niños de forma gratuita”, señaló la maestra Zamora Gutiérrez.

Por su parte, Andrés Varela mencionó que los nuevos libros de texto son ejemplares bellísimos del desarrollo científico y diversidad del país.

“Los libros de texto no se hicieron en lo oscurito, sino con toda transparencia. Me sumo al sentimiento de rechazo y ofensa, porque atenta contra las maestras y maestros que lo hicieron”, afirmó el docente.

Destacó que la nueva Escuela Mexicana contempla a los libros de textos, en los que dijo que sí hay matemáticas mediante proyectos, donde el libro es un recurso, entre las herramientas múltiples que tendrá el docente para resolver problemas reales, en una educación liberadora, no domesticadora.

“Los maestros usan el libro no como una receta, sino como una sugerencia. Estamos tratando de construir una escuela donde el maestro se asuma como un agente transformador”, subrayó.

Al término del conversatorio, los asistentes participaron con comentarios, preguntas y propuestas, que integradas todas las participaciones en un solo documento, será enviado a las autoridades federales.