¿Cómo tramitar la incapacidad por Covid-19 del IMSS en línea?

Con la finalidad de evitar filas y aglomeraciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece el servicio de permiso temporal por Covid-19, que se equipara a una incapacidad temporal para el trabajo en la rama de enfermedad general.

El objetivo es proteger al trabajador y en consecuencia contribuir a reducir su movilidad, así como evitar tiempos de espera en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), ya que el trámite se puede hacer en línea.

El trámite se puede realizar a través de cualquier computadora o teléfono inteligente, mediante la aplicación IMSS Digital o en la página web del Instituto, www.imss.gob.mx.

Si el permiso lo solicita a través de la plataforma www.imss.gob.mx, deberá ir al apartado denominado “La Sana Distancia Nos Acerca”, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla; posteriormente acceder a la sección “Permiso COVID-19”.

Si es por medio de la app digital del instituto, hay que dar clic en “Consulta de incapacidades” sobre el área de “Iniciar trámite”, para dar paso al escritorio virtual.

Se debe responder el cuestionario, si identifica síntomas de Covid-19 se enviará a la persona al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para que reciba valoración médica.

Si acudiste al MARSS y te realizaron una prueba de laboratorio ingresa a la plataforma para recibir tu permiso inicial Covid-19 en espera del resultado.

Si realizaste tu prueba en un laboratorio con convenio ingresa a la plataforma para recibir tu permiso inicial Covid-19 en espera del resultado.

Si cuentas con un resultado positivo en tu prueba de “Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)”, tienes tres días naturales posteriores a la entrega de resultados para realizar tu solicitud de Permiso.

Deberás acompañar tu prueba con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar expedida por el INE o IFE; Pasaporte expedido por la SRE. Deberás cargar la imagen completa del documento por ambos lados y legible. En caso de asegurados extranjeros deberán identificarse con su pasaporte vigente acompañado de cualquiera de los siguientes documentos vigentes:

Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residente temporal estudiante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia permanente.

Estado de cuenta bancario que incluya la cuenta CLABE: Debe contener el nombre del solicitante, la cuenta CLABE interbancaria a 18 dígitos numerales, el documento no podrá ser mayor a 3 meses. (Sólo envía la hoja frontal donde se encuentran los datos, no es necesario que envíes todas las páginas)

Fotografía de frente con luz suficiente; bien enfocada que coincida con la identificación oficial. (No se aceptará fotografías de otra fotografía o identificación).

Si presentas deterioro en tu salud, durante el tiempo de descanso o una vez concluido el permiso, acude inmediatamente a tu unidad médica para que te brinden la atención necesaria.

No olvides cargar y verifica que los 4 documentos cumplen con los requisitos, si no es así o falta uno de ellos tu solicitud no será procedente.

En casos positivos el o los permisos se otorgan hasta acumular 10 días de descanso, si al término de éstos continúas con sintomatología deberás acudir a tu clínica u hospital más cercano para que un médico te extienda otra incapacidad.