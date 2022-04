Condena fiscal ataque en Janos, asegura no habrá impunidad

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, condenó los lamentables hechos en los que cobardemente fueron privados de la vida los compañeros de la Agencia Estatal de Investigación.

Refirió que el primer Comandante, Alejandro Domínguez y el oficial Gil Malo, murieron con la convicción de servir al estado, cumpliendo a cabalidad el juramento que un día le hicieron a la sociedad chihuahuense por lo que aseguro que sus muertes no quedarán impunes.

Refirió que al tener conocimiento del hecho, desplegaron un operativo conjunto en la zona a fin de dar con los responsables y nos hemos comprometido a realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento del artero crimen en el que les arrebataron sus vidas.

De momento, comentó que un equipo multidisciplinario trabaja para obtener las identidades oficiales del resto de las víctimas, lo cual también lamentamos mucho, se ha prolongado debido al estado en el que se encuentran los cuerpos; sin embargo, al momento en se cuente con la información, se dará a conocer oportunamente.

"Estos cobardes actos buscan desestabilizar y debilitar a la Institución, pues como es de todos sabido, se han realizado importantes trabajos como las capturas de generadores de violencia, aseguramientos y duros golpes a las estructuras criminales que operan en la zona" señaló.

Dejo en claro que no permitirán que los delincuentes no los harán flaquear, ni bajaran la guardia, asegurando que no van a claudicar los trabajos de seguridad en el estado.

"Honraremos la memoria de nuestros compañeros, jamás olvidaremos el sacrificio hecho, pues los verdaderos héroes y representando los valores de la Fiscalía, defendieron su placa y murieron en cumplimiento del deber" explicó.

Señaló que despidieron con profundo dolor y tristeza a quienes en el ejercicio pleno de su deber cumplieron con honor y valentía su compromiso de proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los chihuahuenses.

