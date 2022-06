Confirma FGR ficha roja contra Armando Gutiérrez y dos colaboradores más

La Fiscalía General de la República (FGR), a través del subdelegado Miguel Ángel García Rebollo, informó al abogado de los defraudados de Aras Investment Business Group, Mariano Cordero, que la ficha roja se encuentra activa y en búsqueda de tres personas, incluidas el exCEO de la empresa Armando Gutiérrez Rosas.

“Me reuní con el subdelegado Rebollo y su auxiliar, nos citaron en la ciudad de Chihuahua y lo que nos dijeron es que con toda certeza ellos corroboraron con Interpol y que la ficha roja es realidad, que no está en la página y que no la van a subir, por secrecía, así nos lo dijeron, para que no se sustraigan de la acción de la justicia, incluso nos dieron los números de las fichas rojas”, compartió el abogado.

Dijo que a pesar de que la Fiscalía General del Estado había anunciado que la ficha se había tramitado en contra de Armando Gutiérrez, también existen dos fichas más en búsqueda de dos personas que se encuentran vinculadas al exCEO y que también son requeridas por las autoridades estatales por el delito de fraude.

Lo anterior se dio luego de la manifestación hace una semana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde exigieron a las autoridades federales que informaran sobre si existe o no solicitud ante la interpol para buscar a los fundadores de Aras en otro país.

“Nos hacen notar que hay un grupo especial que anda buscando a estas tres personas y que los están monitoreando, no sabemos si es verdad, pero nos lo hace saber una autoridad, es parte sustancial de lo que pretendemos, capturando a las personas se van a ir judicializando las carpetas restantes”, compartió el abogado.

Mariano Cordero dijo que es necesario capturar a todos los presuntos responsables para iniciar con la judicialización de todas las carpetas de investigación, ya que de momento sólo se ha judicializado una carpeta en contra de tres personas que se mantienen vinculadas a proceso y detenidas por el delito de fraude y asociación delictuosa.

Adelantó que las autoridades norteamericanas ya cuentan con la información necesaria para llevar a cabo la captura de tres personas que son vinculadas al posible fraude que cometió la empresa Aras, y en caso de poderlas localizar podrían iniciar un proceso de extradición para que sean enviadas al estado a fin de que enfrenten su proceso penal por estos hechos.

También comentó que la Fiscalía en Chihuahua cuenta con al menos 9 órdenes de aprehensión por el mismo número de personas que han sido relacionadas con el caso de Aras, tres de ellas capturadas y estando pendientes de ser detenidas seis más, tres que cuentan con ficha roja ante la Interpol.

“De aquí al día 15 o 17 no se ha detenido o resuelto nada, allá vamos a continuar las diligencias, a ese nivel no creo que haya dudas sobre este caso”, comentó el abogado al explicar que continuarán con la presión en la Ciudad de México, donde pretenden reunirse con funcionarios federales para agilizar el proceso.