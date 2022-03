Corral modificó la ley, inaudito que pida protección: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, recordó que fue el exgobernador Javier Corral Jurado, quien envió la iniciativa al Congreso del Estado, para retirar la protección del Estado a los ex mandatarios estatales.

Lo anterior luego de que este miércoles, varios actores políticos afines al Partido Acción Nacional, pidieron que se le brinde protección a Javier Corral, y calificaron el hecho de que el exgobernador no goce se protección, como un acto de discriminación.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Yo creo que alguien no se puede sentir discriminado, cuando él mismo es el que modifica la ley para que una situación sea como está actualmente; hay que recordar que el ex gobernador fue quien mando al congreso una iniciativa para establecer con toda claridad, que no podían los ex gobernadores gozar de la protección ni recibir algún tipo de ayuda por parte de la fiscalía”, subrayó Jáuregui Moreno.

Reiteró que fue el mismo Javier Corral Jurado, quien pidió modificar la ley para retirar el apoyo de seguridad a los exmandatarios.

Señaló que cuando alguien modifica alguna ley, debe de afrontar las cosas con valentía, pues calificó como inaudito que alguien que mandó la iniciativa para modificar la ley, ahora esté solicitando lo contrario.