Cumple tres días manifestación de docentes frente a Seech

Patricia Chávez, quien es parte del personal docente de la Escuela Normal de Saucillo, tiene ya tres días en manifestación con sus compañeros docentes, a las afueras de las oficinas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, debido a las múltiples necesidades que tienen su escuela, como la falta de respeto a la autonomía, mal manejo de recursos federales y la falta de mantenimiento a la institución.

Sobre el manejo de los recursos federales, Chávez indicó que estos llegan a la institución como parte de un plan por parte del Programa Federal de ProFEN y EDINEN, los cuales son manejados a partir de las necesidades de la institución, lo cual, no se ha cumplido.

“El recurso anteriormente llegaba a la escuela, ahí era donde se hacían las compras, las licitaciones, se compraban los mejores equipos, la distribución de las obras era más rápido, las alumnas no se veían trastocadas, ahora hubo necesidad de suspender las clases de la Academia de segundos años porque no había dormitorios”, señaló Chávez que las condiciones en que se encuentran estos dormitorios son deplorables.

Debido a ello, se vieron en la necesidad de trabajar vía virtual, siendo que en la Normal de Saucillo no tienen un internet lo suficientemente eficiente para soportar el trabajo que estaba haciendo, “nosotros tuvimos que emplear recursos propios desde nuestras casas, con nuestros equipos”, expresó la docente.

Chávez señaló que desde que el recurso ha sido manejado por la actual administración del SEECH, no tienen cuentas claras sobre lo que se compra y de los proyectos que realizan, como ejemplo mencionó el vehículo que se les entregó para el transporte de las alumnas, por parte de la Secretaría de Educación, diciendo que fue donación de gobierno y ellos, cuando fue la escuela quienes cotizaron el costo de las unidades.

Otro de los puntos que tocaron, fue sobre la falta de respeto al sindicato en las propuestas que se hacen propiamente de docentes para cubrir interinatos, “hemos mencionado que tenemos compañeros de apoyo administrativos, que se han preparado mucho que tienen niveles de maestrías y doctorados, que también tienen derecho a ocupar un interinato”, señaló Chávez que los interinatos se están otorgando a discreción a las personas que son allegadas a la secretaría en lugar al personal administrativo y docente que está preparado para cumplir con estos.

Por lo tanto, buscan que se realice un proceso de investigación transparente sobre el manejo de los recursos y que se respete la autonomía de la institución, y que el proceso de los interinatos sea transparentes y bilaterales, donde se respeten los compromisos establecidos.

“No estamos luchando por capricho, estamos luchando para que la maestra Lylia Ana Morales salga del Departamento de Educación Superior, que abandone estar metiendo mano en todos los asuntos de la escuela, que nos deje actuar, tenemos muchas capacidades y habilidades que están respaldadas por más de 30 años de servicio, que nos deje obrar, que se retire, que no esté otorgando los interinatos a discreción”, concluyó la docente invitando a todos sus compañeros docentes a no quedarse callados y unirse a la lucha.

Por otro lado, Gilberto Márquez formador de inglés en la escuela Normal del Estado de Chihuahua, representa a un grupo de maestros federalizados, con clave federal producto de un Banco Nacional, quienes le ofrecieron la vacante, sin embargo, luego de 6 años aun no les dan su techo presupuestal federal.

Debido a que aún no se encuentran bajo dicho techo, no han podido gozar de las prestaciones que deberían tener por su trabajo como docentes, por lo que se encuentran en la manifestación luchando por conseguir que se les autorice.

Comentó también que, durante finales del 2023, se trató de encontrar soluciones a raíz de que los maestros de inglés llevaron una carta al Fone, que es la instancia nacional que maneja el presupuesto, debido a que en el SEECH les dijeron que ellos no se hacían cargo.

Sin embargo, el Fone les dio una corta donde reconoce que son las autoridades estatales las que se deben de hacer cargo de gestionar estas prestaciones, lo que llevó a la secretaría a hacer un acercamiento, no obstante, no se ha logrado una solución definitiva.

Razón por la cual, permanecen a un lado de sus compañeros docentes para exigir que se les dé una solución a esta problemática, la cual lleva poco más de 6 años y hasta el momento han vuelto a notificar que se hará al respecto.