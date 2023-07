Debe Marcelino Gómez responder a cobros fantasma de becas del Bienestar

El ex funcionario del Bienestar, Hugo Ruiz Esparza, dio a conocer que, tras la renuncia de Marcelino Gómez, queda en la Subdelegación del Bienestar una serie de irregularidades que seguramente serán heredadas por la persona que vaya a tomar su lugar.

El ciudadano detalló que pese a que existe la orden de un juez para que el Bienestar explique el cobro fantasma de algunas becas, Marcelino Gómez nunca dio respuesta.

“Ellos (empleados del Bienestar) cobran las becas para los adultos mayores, sin entregar el recurso a los beneficiarios, nosotros pedimos a Bienestar que nos dieran los folios firmados de la gente que supuestamente recibió su dinero, pero no lo entregaron”, dijo el ex siervo de la nación.

Ante esto, se recurrió al recurso de amparo, para que la autoridad federal obligara a la dependencia a entregar la documentación solicitada.

Señaló que así fue justo como lo estipuló un juez federal, quien ordeno que la Delegación del Bienestar en Chihuahua debe informar o explicar qué fue lo que pasó con el paradero del dinero del que se interpuso la demanda.

“Eso lo tenía que hacer Marcelino Gómez, pero no lo hizo y le va a dejar la bronca a la persona que llegue, porque la orden del juez está girada y sea quien sea el titular de la Delegación y la Subdelegación, se debe de acatar la orden”, expuso.

Ruiz Esparza, aseguró que la situación se torna complicada para los titulares del Bienestar, pues son varias las denuncias y en casos muy específicos como en el de los ciudadanos Lorenzo Bustillos, Ramón Quiñonez, Adolfo Bustillos y Miguel Ruiz Elías, se ha logrado acreditar que existen irregularidades, a lo que Marcelino Gómez sólo ha respondido que no hay omisiones.

Añadió que, a solicitud del juez federal, se le ha pedido al hoy ex titular de la Subdelegación del Bienestar, que demuestre que no hay omisiones, sin embargo, ya no ha habido respuesta alguna.

El ciudadano Hugo Ruiz, resaltó que parte de la evidencia ya ha sido entregada al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para que se vaya integrando todo a la carpeta de investigación para el seguimiento del caso.

Hizo énfasis en que el delegado Juan Carlos Loera no debería aceptarle la renuncia a Marcelino Gómez, hasta que responda las solicitudes del juez, y mencionó que la persona que vaya a recibir el cargo de subdelegado, deberá tener cuidado con el proceso de entrega recepción, pues seguramente heredará una serie de problemas graves dentro de esa delegación regional.