Denuncian comerciantes del centro vandalismo en edificio Independencia y Allende

Locatarios del primer cuadro de la ciudad, denunciaron a esta casa editora la problemática que han vivido por el edificio abandonado que se ubica en el cruce de la calle Allende y avenida Independencia, en la zona centro, en donde les preocupa la falta de vigilancia y la alta presencia de malvivientes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Desde que empezó la pandemia se quedó solo ese edificio, era un negocio llamado ‘Crédito Familiar’, en donde hacían préstamos y todo eso; pero no funcionó y lo cerraron al inicio de la pandemia, pero al poco tiempo vino el dueño para arreglar y taparle los accesos; más tardó él en venir y hacer eso, que los maleantes en abrir y entrar a robar todo lo que pudieron”, comentó Luis, uno de los comerciantes que se ubica en las inmediaciones de dicho edificio. Como medida de protección, los dependientes de los negocios han colocado alambre de púas, picos en las azoteas, pero saben que eso funciona para que no pasen a los otros edificios, pero no impide que sigan haciendo vandalismo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Todos los comerciantes de la zona se protegieron con esas medidas, inclusive algunos pusieron mallas más altas en el techo, con tal de que no pudieran brincarse a otros edificios, porque andaban buscando a ver en dónde podían entrar también, y lamentablemente las autoridades no ponían más atención, a pesar de las denuncias y que estamos a dos cuadras de la presidencia municipal”, agregó otro de los denunciantes, quien omitió sus datos personales por seguridad.